66歲確診男6月亡「8月才補登」　北市：重新檢視舊案登錄情形

▲聯合醫院中興院區發生確診死亡個案「校正回歸」一事，使指揮中心指揮官陳時中呼籲，北市府應督導該院申報要確實。（圖／記者徐文彬攝）

記者袁茵／台北報導

中央疫情指揮中心2日公布新增1例本土死亡個案（案9933），為6月27日死亡的北市個案；個案就診醫院未通報，直到家屬向台北市政府請領慰問金才發現。對此，台北市衛生局2日說明，經查後確定，北市聯醫於6月28日完成相關病歷摘要與死亡診斷書通報上傳，但「死亡日期」一直到8月31日才補登，呼籲各醫療院所務必落實登錄規定，並重新檢視登錄情況。

台北市衛生局2日下午召開防疫記者會，針對北市有死亡個案「校正回歸」，衛生局表示，「今天下午知道個案，聯合醫院可能這幾天都在處理」，在看到中央的記者會後，也請聯合醫院盡快做釐清，目前聯合醫院正在釐清中，市府也會一起來做了解。

衛生局表示，依據流程，醫院病患死亡，醫院會在7天內將他的死亡證明還有病歷摘要，上傳到中央指定的傳染病個案病例資料系統。該案正在請中興院區就處理過程及死亡日期進一步釐清，也會跟中央疾管署確認個案通報資料的完整性。

會後，衛生局指出，中央今公佈的死亡個案為案9933，為一名66歲男性，今年5月27日因新冠病毒感染併肺炎及呼吸衰竭入院治療並隔離，6月27日因新冠病毒感染併肺炎及呼吸衰竭死亡。

衛生局提及，經查北市聯醫已於6月28日完成相關病歷摘要與死亡診斷書通報上傳，但死亡日期直至8月31日才補登衛福部疾管署傳染病通報系統，呼籲各醫療院所務必依規定，於24小時內落實個案死亡日期登錄。而台北市衛生局主秘邱秀儀受訪時補充，也呼籲醫療院所重新檢視過往個案登錄情形。