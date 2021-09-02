大學生乖乖上課吧！北市祭「課堂實聯制」防疫　學生難再翹課

▲北市祭「課堂實聯制」防疫，大學生難再翹課。（示意圖／123RF）

記者陳家祥／台北報導

繼高中職以下學校開學後，緊接著大學也將在9月中旬陸續開學。由於大學課程流動性高、無固定教室，因此需要特別規畫防疫指引。對此，北市副市長蔡炳坤2日說，北市府將祭出每堂課都採「實聯制」的方式，確保有疫調需求時的後續追蹤；也因為課堂都要實聯制，大學生「慣性翹課」的文化有機會大大改善。

針對大學開學的防疫指引，蔡炳坤表示，有參考中小學校園防疫指引，並針對大學屬性做討論，目前北市先訂好規範，接下來會詢問教育部，會在9月中旬陸續開學前將相關規定做好整合。蔡強調，一定會尊重教育部的規定。

蔡炳坤指出，目前比較重要的是，教職員若沒完成疫苗接種14天的話，需提出3日內快篩或PCR陰性證明 ，並且每7天做一次快篩或PCR檢驗。大學校園內環境跟教學空間，需能夠每天做清潔消毒，如果有游泳池，則要按照北市防疫管理指引執行，希望大學溝通配合。

而大學生選修課多、難以固定在同一教室上課，蔡炳坤表示，希望大學這邊對教學要固定作為，並落實課堂點名（實聯制）， 假設有疑似或確診個案要做疫調，若無法固定班級，至少可固定座位、人數，方便後續追蹤。

至於在教學方面，蔡炳坤說，比照中小學規範，室內、戶外都要戴口罩，若有需要拿下口罩的課程如音樂課等，就必須要做調整，要練習回家再練習。大型集會如社團活動等，也須遵守室內上限80人、室外100人的防疫指引，若超過人數就需依規定提報計給地方主管機關核准。

餐飲方面，也要落實時連制，用餐環境要通風，並且以個人套餐方式、使用隔板入座，不併桌、不交談，用餐後落實清潔消毒。