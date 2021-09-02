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竹市公立國中小冷氣裝設　全國第一「班班有冷氣」

▲林智堅今日特地前往三民國中關心孩子上課狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今日特地前往三民國中關心孩子上課狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，新竹市府於108年搶先全國啟動「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4,700台冷氣的裝設，是全國首處完成「班班有冷氣」的縣市；適逢疫情後開學，也是許多學生首次享受上課有冷氣。林智堅今日特地前往三民國中關心孩子上課狀況，他指出，與中央不約而同推出這個政策，要讓孩子在舒適環境上課，也要在疫情期間讓學生口罩戴得住。

新竹市府108年起推動的「降溫計畫」原預定今年底達標，但已提前於今年2月全數完成，成為全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市。林智堅今上午至三民國中視察冷氣裝設情形，國中新生向他示範開冷氣後，教室窗戶四個角落都會維持開啟一個拳頭寬，讓室內空氣流通，有更好的學習環境，也做好疫情趨緩後的開學防疫工作。

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此外，三民國中校方考量提供學生寬闊的窗外視野，能一眼看到操場風景，將冷氣室外機裝設在走廊，也讓課後到校的民眾看見乾淨整潔的外牆，搭配窗外植栽、營造整體校園環境。

林智堅表示，每到夏天，孩子們總是靜不下來，為了讓孩子們專心上課，竹市107年規畫校園降溫計畫，108年起投入4.5億元推動「班班有冷氣」，隔年中央也響應此政策，許多縣市地方政府都來到竹市取經、交流經驗。近兩年疫情，孩子上課需全程戴口罩，更顯現提前裝設冷氣的重要性。

林智堅強調，全面裝設冷氣並不容易，不只裝冷氣，校舍整體電路系統皆需要更新，且為提升學校冷氣品質、避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，市府鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，不僅有冷氣，更是優質節能的冷氣，擁有一級節能標章，以及完善的保固及維護保養後續服務。

教育處表示，氣候變遷夏季氣溫高，新竹市自108年度起分3年編列4.5億元經費推動校園降溫計畫，以三部曲進行，首先為編列預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量，為全市46所公立國中小學4萬名學生打造舒適學習環境。

三民國中校長丁淑觀表示，感謝市府補助學校改善電力系統及冷氣裝設經費，為三民國中88間教室裝設176台冷氣，讓全校約2160名師生不再因高溫影響課程進行，盼學生學習會更有效率、也讓學生情緒更穩定。三民國中一年級新生表示，小學有裝冷氣，但因疫情還沒體驗過，此次一開學就體驗到吹冷氣，回來上課比想像舒服，很開心。

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