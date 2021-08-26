竹市府添購6.6萬防疫隔板　3部曲迎開學日

▲林智堅赴培英國中視察開學防疫整備工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

下周是開學日，孩子睽違105天後將返回校園，新竹市政府啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%，全體教職員（含行政、警衛廚工等）也超過97%；提前為全市56所中小學添購6萬6千份防疫隔板，中午用餐免煩惱；另採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天。新竹市長林智堅也在今返校日，赴培英國中視察開學防疫整備工作，讓孩子安心返回校園。

今日是新竹市培英國中返校日，度過｢最長暑假｣的學生重返校園，林智堅今上午前往視察開學前防疫整備，除提醒學生定期清消環境、勤洗手，也與學生一同開箱市府採購的6萬6千片用餐防疫隔板，將提供全市56所公立高中職及國中小，讓學生有個人專用防疫隔板，提升午餐食安規格。

林智堅與入學新生親切互動，並說從大家眼神可以看到從國小升為國中的成熟，也看到對新環境的好奇與陌生感，他更現場詢問，大家畢業的小學是否有冷氣，全場都舉手，顯示竹市推動「班班有冷氣」政策有成，他表示，市府自108年度起3年共投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，讓同學不怕熱口罩也戴得住，所以提醒同學除用餐時間外務必全程戴口罩、落實「開窗開冷氣」，保持通風。

新竹市府教育處表示，感謝教育部補助603萬整備校園防疫物資，包含各校紅外線熱顯像儀、耳溫槍、口罩、漂白水、酒精皆已整備完成，防疫隔板將陸續送至各校，開學後則定期進行物資調查，若存量低於基本使用量時，將督促學校儘速補足，維持防疫能量。

教育處代理處長沈靜濤說，為迎接開學後回到校園的師生，各校正強化校園的防疫，提升校園邊境管制措施，包括備快篩、量額溫、備隔板；上學期間，校內外人員如欲進入校園，未施打第一劑疫苗或施打完後未達到14日者，應檢附3日內的抗原快篩或PCR陰性證明，始得入校。

市府指出，開學前，環保局將完成全市國中小、幼兒園的公共區域清潔消毒，開學後則實施教室內一天2次、校園環境每月一次大消毒。另也要求各校落實防疫工作，包括整備防疫物資、校內消毒、每日進校園量體溫、手部消毒、師生全程戴上口罩、生病發燒不到校、吹冷氣時保持通風等措施，要讓家長放心將學生送到學校，回歸正常校園生活。