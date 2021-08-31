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竹67所中小學完成校園消毒　落實開學防疫三部曲

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，為迎接明（9/1）開學日，他宣布要加強落實開學各項防疫工作，今完成公立國中小及高中67所校園消毒，並落實開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」。另，針對中央宣布BNT疫苗開放12-17歲施打，經盤點竹市國高中生計有3萬4431人，市府將預先規劃學生造冊、意願書，並研擬是否採到校施打方案，依循中央指示規劃學生接種事宜。

林智堅表示，明（9/1）日是開學日，學生歷經最長暑假、睽違105天後重返校園，市府啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%，全體教職員（含行政、警衛廚工等）超過97%；盤整相關防疫物資、配送至各校，已整備完成；採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天。

林智堅指出，今（8/31）日完成公立國中小與高中67所校園環境消毒，也要求各校開學後持續定期消毒，包含教室環境一天清消2次，校園環境一周一次大消毒，並落實各項防疫物資整備。

針對中央流行疫情指揮中心宣布，BNT疫苗開放12-17歲民眾施打，林智堅市長表示，竹市國高中生計有3萬4431人，將提前造冊，並採取事先發放意願書，另依照中央指示規劃接種方案。

此外，中央昨公布「社區加強監測方案」，全國82家基層診所視需要可提供公費COVID-19家用快篩試劑，新竹市有2家診所提供服務，為謝德貴兒童診所（光復路一段360-2號）及林敬堯親子診所（湳雅街120號）。林智堅市長也請衛生局掌握相關情形，並加強呼籲若民眾快篩陽性，請直接撥打119，送至醫院進行PCR檢驗，PCR結果若為陽性將由醫院收治治療。

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