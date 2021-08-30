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竹市公幼、非營利幼兒園　增450名額開放報名

▲林智堅穿上小學制服，與國小生一起玩跳繩。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅穿上小學制服，與國小生一起玩跳繩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

家中寶貝尚未進入幼兒園的家長看過來！新竹市長林智堅今宣布，新竹市公立及非營利幼兒園，釋出第三期招生名額，目前有1百多個名額將開放給鄰近年滿3足歲至5歲之幼兒，即日起開放報名。林智堅說，為減輕家長負擔，竹市逐步增加優良平價之公共化教保資源，這學期公立及非營利幼兒園名額共已增450名，預計至112年共可增加1,712個名額，也可跨學區、跨縣市、跨國籍入園，歡迎家長手刀報名（https://reurl.cc/Q90e6p）。

另外，9月1日開學將至，為了迎接35所公私立小學共5928名「小一新鮮人」，新竹市政府準備「活力跳繩」作為開學見面禮。市長林智堅也穿上小學制服，化身「孩子王」，與國小生一起玩跳繩。他勉勵小一新生「勇敢跳躍」，進入小學生活，不畏生活中的任何挑戰，他也透露自己小時候因為個頭小，老師特別要他加入跳繩隊，才跳出現在的身高，鼓勵小朋友「想長高就多跳繩」。

林智堅表示，新竹市是全國最年輕城市，市政工作更著重在教育，他上任以來投入逾4.6億元興建7所獨立的幼兒園校舍，努力增班增名額，更將美學教育向下扎根、打造優良學習環境，現已有4座完工，包含高峰非營利幼兒園以純白斜屋頂打造夢幻歐風童話城堡；三民附幼以灰白色調、玻璃天窗打造無樑板寬闊空間「像極了美術館」；茄苳附幼則有色彩繽粉的玻璃採光罩、融入茄苳里蝴蝶地景生態，成為在地美學新地標；關埔非營利幼兒園跳脫想像框架打造像遊樂園一樣的學校。

未來將再完成3座幼兒園包含華德福非營利幼兒園、市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，加上各校閒置空間增班，預計112年將可增加1,712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。

新竹市教育處表示，此次釋出第三期招生名額的公立幼兒園為新竹幼兒園、北門附幼、東門附幼、南隘附幼、竹蓮附幼、內湖附幼及港南附幼；非營利幼兒園則是福林及建華，各園所缺額及登記方式請於學前教育網查詢（http://kids.hc.edu.tw/ischool/public/news_view/show.php?nid=169），若登記人數超過應收名額時，採抽籤方式決定。

教育處代理處長沈靜濤表示，今（110）年8月新竹市公立幼兒園及非營利幼兒園大增450個招生名額，包含北門國小附設幼兒園增設2班、東門國小附設幼兒園增設2班、關東國小附設幼兒園增設1班、高峰非營利幼兒園增設2班、關埔非營利幼兒園新設4班，華德福非營利幼兒園新設4班。

另外，今年因為防疫，許多孩子只能待在家，連運動都成為一件奢侈的事，因此今年小一新生禮特別贈送「活力跳繩」，讓孩子在家就能運動，他也提醒，在防疫期間要勤洗手、戴口罩，保持運動的好習慣。

新竹市府表示，新竹市政府啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%，全體教職員（含行政、警衛廚工等）也超過97%；提前為全市56所中小學添購6萬6千份防疫隔板，中午用餐免煩惱；另採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天，讓孩子安心、家長放心返回校園。

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