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竹市開學日家長不入校免擔心　安心志工助小一新生

▲中小學今開學，林智堅特別到香山國小視察校園防疫。（圖／記新竹市政府提供）

▲中小學今開學，林智堅特別到香山國小視察校園防疫。（圖／記新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中小學今開學，新竹市長林智堅特別到香山國小視察校園防疫，林智堅表示，今年因應防疫，不開放家長入校，但家長們免擔心，各校為小一新生，找來已經接種第一劑疫苗的安心志工或由已經接種疫苗的班導師，擔任｢一周嚮導｣幫助小一新生找到教室不迷路。此外上課期間，校外人士入校須有疫苗接種證明或3天內抗原快篩或PCR陰性證明；課後校園開放依據中央流行疫情指揮中心指引，採實名制、單一出入口、並有人流管制，請民眾一同遵守維護學童防疫安全。

林智堅今現身香山國小，化身小智老師，他也向正在整隊的小一新生們打招呼，接著協助發放防疫物資，還與學童們一起整潔消毒。林智堅表示，市府先啟動開學防疫三部曲政策，全體教職員包含（行政、警衛、代理教師）疫苗施打率再提升至99%；添購6萬6千份防疫隔板；一人確診全校停課14天高標準停課措施。開學前一周，各校皆已完成消毒，開學後將實施教室內一天2次、校園環境每周一次大消毒。

教育處說，開學第一天，校方安排已接種第一劑疫苗的志工或班導師，擔任校園領路嚮導，協助小一新生找到新教室。上課期間，校內外人員入校須有疫苗施打證明，若未施打第一劑疫苗或施打完後未達到14日者，應檢附3日內的抗原快篩或PCR陰性證明；課後期間，校園開放也有人流管制等，盼為師生築防護網。

警察局表示，針對開學日，以55名警力結合義警、民防、義交等協勤民力30人，疏導交通，即日起也將執行護童勤務，強化各級學校早晨、黃昏、深夜、假日等時段校園外巡邏強度與密度，對校園外逗留學童加以關懷，並適時提供協助，以維護校園安全。

「做好人流管制，讓家長放心。」香山國小校長顏美禎表示，因應防疫，開學後不開放家長入校，校方特別找來已經打完疫苗且間隔14天以上的家長，擔任安心志工，小一新生在報到當時就發放名牌，安心志工就可依據名牌顏色辨別，協助小一新生適應環境。

針對特教班、幼兒園須家長協助的學生，顏美禎說，校方也特別製作名牌，並安排特定動線，准許特殊需求家長陪伴學生到教室外，家長入校也必須量體溫、實名制、手部消毒。另外，香山國小課後校園開放，200公尺的操場可容留人數為99人，民眾進校運動，請攜帶身分證明換證。

教育處表示，各校在開學前都完成上學、放學後防疫措施的演練，並完成體溫計整備。學生每日進校園量體溫，若超過37.5度，將請家長儘速帶往就醫，校方也將造冊列管追蹤；教室則須開窗，維持通風。教育處將不定期進行校園防疫措施抽檢。

警察局也提醒家長，學童出門、上下學要結伴同行；父母應知出門行蹤、返家時刻；進出家門應養成隨手關門習慣。不接受陌生人的金錢、玩具及禮物；不食用陌生人給予的糖果或飲料；不搭乘陌生人車子。陌生駕駛人問路，應保持距離，不可貼近車身。如遇有危險情況，可大聲呼救或至附近商家及派出所求援。

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