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英系、正國會接連發聲遭批派系治國　劉世芳：少數媒體見縫插針

▲▼民進黨團「歐洲議會外委會建議正名為歐盟駐台灣辦事處」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委劉世芳（右）回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨派系英系、正國會近來接連對振興五倍券、BNT疫苗施打順序議題發表聲明，引發外界對「派系治國」的質疑。對此，屬於新潮流系統的民進黨立院黨團幹事長劉世芳2日受訪說，民主時代裡本來就會有各種不同聲音，經過討論再推出最好的公共政策，少數媒體不必見縫插針。

劉世芳說，民進黨在討論各項公共政策議題的時候，除了透過黨部以外，立法院也是非常好的意見交流管道，而每個立委來自不同選區，在反映選民不同的意見時，要慢慢形成共識、有溝通的管道。

劉世芳強調，不管是任何派系，都會有溝通管道，最後再達成共識，把最好的公共政策推出來，給全民來共享，很多不清楚的人想要來見縫插針，意義並不大，因為最後民進黨仍然是非常團結的政黨。

劉世芳直言，畢竟現在不是以前「皇帝詔曰」的威權時代，在民主時代裡面有各種不同的聲音，經過討論、琢磨之後，會推出最好的公共政策，這是民進黨可以追求的方向，請少數媒體不必見縫插針。

民進黨正國會立委陳亭妃受訪則說，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，透過民意代表表達基層的意見和聲音，沒有所謂派系治國的狀況，而政策本來就可以滾動式檢討，各種議題都是可以討論的。

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