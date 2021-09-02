劉世芳：民進黨已準備好　在野黨應提修憲主張

▲民進黨立院黨團舉行記者會回應時事議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期將啟動修憲工程，力拼公民複決可與明年底九合一選舉綁在一起。民進黨立院黨團幹事長劉世芳2日表示，民進黨團已經準備好了，呼籲各個在野黨提出各自的修憲版本，回應全民期待；民進黨立院黨團副書記長洪申翰則說，國民黨應該盡快說明自己的修憲主張，不要再用扯後腿、杯葛的方式面對修憲議題。

劉世芳說，現在民進黨修憲小組3個小分組都已經討論完成，現在也準備好修憲版本，呼籲包括國民黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團提出各自的版本，回應全民對修憲的期待。

洪申翰表示，朝野各界高度關注修憲議題，對執政黨來說，並不擔心在野黨反彈的問題，因為最重要的是拿出自己在修憲議題上的主張，盡可能取得最大共識。

洪申翰坦言，修憲門檻很高、確實不容易，呼籲國民黨盡快提出自身修憲主張，包括18歲公民權、考試院和監察院的主張是什麼？不要再用扯後腿、杯葛的方式面對修憲，否則這將無法回應社會期待。

民進黨立院黨團副書記長陳秀寳表示，修憲是國家大事，攸關所有的國民，所以需要各方充分溝通討論、合作，才有辦法在2022年地方選舉完成，民進黨修憲小組已經展開準備工作，未來民進黨版本草案出爐後，會由民進黨立院黨團提出，希望各黨團可以充分合作、溝通、討論。