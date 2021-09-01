動滋券預算砍半、振興旅遊預算少74億元　民進黨立委齊籲金額加碼

▲民進黨立委呼籲各部會加碼總金額應該提升調整。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃振興五倍券即將上路，各部會日前陸續公布加碼方案。民進黨立委吳琪銘、莊競程等人1日舉行記者會，盤點各部會今年加碼的振興券，包括教育部「動滋券」預算砍半減少10億元，交通部「國旅券」比去年的安心旅遊總額減少74億元，客委會「客庄券」減少0.24億元，呼籲今年疫情比去年嚴重，建議「得券人數」或「總金額」再加以提升調整，帶動更多經濟發展。

民進黨立委吳琪銘、莊競程、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、蔡易餘、蔡適應今天舉行記者會，呼籲加碼券應在去年的基礎上，增加「總金額」與「得券人數」，以達振興效果，並進一步盤點各部會推出的加碼券方案。

根據民進黨立委統計，文化部的「藝FUN券」，去年發放275萬份，每份面額600元，總經費16.5億；今年提高至300萬份，每份面額維持600元，總經費18億，無論在總金額、得券人數部分皆有增加，是最符合「總金額」與「得券人數」增加的加碼券，相信可比去年達到更好的振興效果。

農委會的「農遊券」，去年發放500萬份，每份面額250元，總經費12.5億；今年及明年將以兩階段發放共146萬份，每份面額888元，總經費12.9億，不過，雖總金額提升，但得券人數不增反減，且大幅減少354萬份，在得券人數上，確實不如去年。

此外，在總金額減少部分，客委會的「客庄券」，去年發放28萬份，每份面額800元，總經費2.24億；今年增加得券人數至40萬份，每份面額500元，總經費2億元，雖肯定得券人數增加12萬份，但因為面額降低，使客庄券的總金額略少於去年。

教育部的「動滋券」，去年發放400萬份，每份面額500元，總經費20億；今年發放200萬份，面額維持500元，總經費10億，無論得券人數或總金額，都只有去年的50%，大幅減少200萬份、10億元，且是4種延續去年的加碼券中，總金額減少最多的券種。

交通部的「國旅券」，今年發放120萬份，每份面額1000元，總經費12億，另有8億元擬做為團體旅遊補助的激勵金，總經費20億；去年則以安心旅遊方案，補助團體旅遊約198.4萬人次、自由行住宿優惠約1250萬人次、觀光遊樂業入園優惠約184.2萬人次，總核撥金額約94.3億元，因補助形式不同，難以將國旅券與安心旅遊方案直接相比，但仍應注意今年與去年的總額差異相當大。

此外，由於今天出席記者會的民進黨立委橫跨派系正國會和英系，媒體會後詢問這是否可以解讀為「英系和正國會聯手」？陳亭妃說明，很多委員都關心振興券的議題，沒有什麼派系問題，不用多做揣測；蔡易餘指出，因為他也認同這個議題，所以一起開記者會為民眾訴求發聲，所以也不是派系聯手，而是正確的議題都會聯合發聲。

▲民進黨立委舉行「盤點振興加碼券，刺激經濟最正點」記者會。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）