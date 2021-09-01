柯建銘期許新會期改變國會文化　「立法院不是只有朝野對立惡鬥」

▲民進黨立法院黨團召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘1日表示，今天是立法院新會期的開始，代表一個新的開始、新的挑戰與新的承擔，民進黨團信心十足，絕對是戰力旺盛，也希望下個會期的立法院，不是只有朝野對立、惡鬥而已，大家共同面對後疫情時代，國家所面臨的嚴峻考驗，這是民進黨團的基本立場。

民進黨團1日上午召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會，並由柯建銘親自介紹新任民進黨團幹部，包括幹事長由立委劉世芳續任，書記長由立委蔡適應擔任，副幹事長由立委黃世杰、蔡易餘出任，副書記長則為立委陳秀寳、洪申翰。

柯建銘表示，今天是立法院新會期的開始，代表一個新的開始、新的挑戰與新的承擔，新團隊大家都信心十足，絕對是戰力旺盛，尤其新會期當中必須處理很多重大法案及預算，包括110年度中央政府總預算、110年度國營事業總預算，甚至連今年度的國營事業預算也還沒完成，以及五倍券預算必須經過特別預算。

柯建銘也說，新會期也必須面對修憲議題，民進黨的修憲小組已經開始展開，修憲案經過中執會交給黨團會議通過後，就會開始啟動修憲程序，至於什麼時候會出立法院會，必須朝野有共識，否則很難併入2022年大選，相信各黨都會關注這個議題。

柯建銘指出，新會期還要面對幾項重大法案，這些法案主要分為三個部分，首先是上個會期留下來、交付朝野協商，至今還沒通過的法案，包括私校退場條例、跟蹤騷擾防治法等，很多法案都必須在委員會積極協商，才能送交院會處理，當然也牽涉到各個黨團的政治立場。

柯建銘說明，第二是行政院已經送進力非，並且希望能夠及早審議的法案，包括台鐵改革、公司化，牽涉到兩個法案必須修正，以及包括財政部、衛福部也都送進很多新法案，希望在總預算審查完畢後，能夠趕快進行法案審查，有的必須要有時效性。

柯建銘再指，第三是各部會已經在研擬、政務委員還在審議的法案，審議完畢後也會逐步送到立法院，新會期的法定日期是到12月底，如果再加上延會到明年1月中，最多也只有4個月的時間，就要完成組改、同意權等事項，以及還有很多重大政策要面對。

柯建銘坦言，過程中大家也都很清楚，尤其12月18日即將面對公投，可以想見會產生質變，朝野之間也會有很大的攻防，新的團隊當然要負責任地面對新的挑戰，民進黨團也很有承擔的勇氣。

柯建銘呼籲，立法院的文化應該要稍作改變，看到這屆以來朝野互相攻擊，對立是史上最嚴重，他希望下個會期的立法院，不是只有朝野對立、惡鬥而已，大家共同面對後疫情時代，國家所面臨的嚴峻考驗，這是民進黨團的基本立場。