江啟臣酸BNT政府搶功　蔡易餘：唯一沒功勞的是國民黨

▲民進黨立院黨團舉行記者會回應時事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

BNT疫苗2日上午抵台，國民黨主席江啟臣大酸民進黨政府，「跑道上看到政府是障礙賽中的障礙」，台北市長柯文哲也說，「他們（民進黨）棒都掉在地上，老郭（鴻海集團創辦人郭台銘）只好跑上去，撿起來繼續跑」。對此，民進黨立委蔡易餘反批，BNT疫苗是政府、民間合作最好的典範，唯一沒有功勞的，是一直在講「乞丐疫苗」的國民黨。

針對江啟臣批評購買BNT期間「政府是障礙賽中的障礙」，蔡易餘今天上午受訪說，BNT疫苗今天抵台，所有台灣人都大大感謝郭台銘、台積電及慈濟，政府從去年8月開始爭取BNT疫苗，最後是受到政治力介入，讓疫苗取得受挫，幸而今年5月郭台銘拋出由民間爭取的構想，政府也快速處理授權、法律免責保證等，這應是政府及民間合作最好的典範。

蔡易餘批評，在這段過程中，唯一沒有功勞的，就是一直在講「乞丐疫苗」的國民黨，現在還批評大家都在沾光？

此外，民進黨派系英系及正國會立委接連發出聲明，主張應讓18歲到20歲或18歲至29歲年輕朋友能同步優先預約接種疫苗，別漏接年輕人；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日宣布，BNT疫苗除將開放12歲到17歲造冊接種，有登記意願、尚未接種過疫苗的18歲至22歲民眾也可優先接種，卻被批評讓大學生「插隊」，沒有優先保護高風險族群。

對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團的態度一直是「有什麼疫苗就打什麼疫苗」，民眾只要按照指揮中心的規定，並進行疫苗意願登記，就不會有學生或非學生的身份別，施打疫苗是為防止疫情擴散，以及人流和群聚效應。

英系立委羅致政則說，之前訴求的重點是「提高全民覆蓋率，各年齡層無缺口」，AZ、莫德納、高端疫苗都是長幼有序、由上往下施打，民眾只要不挑疫苗，23歲以上都打得到；另一方面，12歲至17歲造冊施打BNT疫苗，所以的確造成18歲至22歲族群的接種缺口。如今，指揮中心同意讓18歲到22歲優先預約施打BNT疫苗，所以連接由上下往下打的AZ疫苗，全民沒一個漏掉，這也是他們訴求的目標，只要不挑疫苗，沒有人會被遺漏或落後。