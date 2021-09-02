歐洲議會外委會通過挺台報告　民進黨立委：推動辦事處正名「台灣」

▲民進黨立委劉世芳。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會外交委員會9月1日通過「歐盟—台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟提升與台灣政治關係。民進黨立院黨團幹事長劉世芳2日表示，站在民主同盟的立場，這是全體台灣人民的希望，未來應努力把各國辦事處名稱正名為「台灣」；民進黨團書記長蔡適應補充，過去台灣是歐洲內部討論的禁忌，但隨著近年台灣大力推動與歐盟的關係，台灣議題逐漸受到重視。

民進黨立院黨團今天上午舉行記者會，劉世芳會中說，站在民主同盟的立場，這是全體台灣人民的希望，民進黨團表達誠摯的感謝，同時呼籲台灣外交單位繼續加油，希望可以把歐洲各國辦事處名稱更名為「台灣」。

蔡適應說，歐洲議會通過這樣的決議，代表台灣跟歐盟的關係已經邁入歷史性的一大步，從1960年代開始，歐盟許多國家與台灣斷交後，台灣這兩個字也成為歐洲內部討論的禁忌，不過，隨著總統蔡英文上任後，大力推動與歐盟的關係，台灣這個名詞不但不會成為禁忌，反而被認為是必須被談論的。

蔡適應表示，歐洲議會認為歐盟應該提升與台灣的雙邊關係，對台灣來說，是非常振奮人心的一件事情，這次主要有3大重點：一是對中國軍事力量擴張威脅亞太地區，歐盟應該要有個態度，也有很多歐盟國家近期派遣軍艦到西太平洋地區、台灣海峽、南海自由航行；二是未來雙方可磋商雙邊貿易投資協定；三是應該鼓勵歐盟國家對台單位將「台灣」正名，把「歐洲經貿辦事處」改為「歐盟駐台辦事處」，讓台灣名稱在歐盟相關文件出現。

民進黨立委范雲透過臉書表示，感謝國際民主盟友支持台灣正名，台灣要走出正常國家道路，攜手國際反抗中共惡霸打壓，為守護民主人權盡責任。