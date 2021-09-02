台積電新建2奈米晶圓廠傳落腳高雄　蔡其昌：全力協助盼留台中

▲立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅今早拜會台積電中科15A廠。（圖／記者李忠憲攝）

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

市場傳出，台積電將新建2奈米晶圓廠，2日上午9時許立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅前往台積電中科15A廠，與台積電協調溝通，蔡其昌說，現在全球都在搶晶片，台積電對台灣經濟發展扮演重要腳色，盼台積電持續投資台中，為台中市民增加就業機會，會全力協助台積電。另外，第一批BNT疫苗清晨運抵台灣，蔡其昌也感謝台積電為台灣努力爭取疫苗。

外傳因中科擴地受阻，加上今年出現嚴重缺水等問題，台積電可能轉向高雄橋頭科學園區建廠，蔡其昌表示，目前台積電尚在評估，台中市政府從林佳龍時代開始，對再生水場設置一直陸續興建，也會跟水利署溝通協調，如何在農業用水和中科用水去達到平衡。

蔡其昌說，產業發展上，現在是全球都在搶晶片，台積電是台灣的護國神山，對台灣的經濟發展扮演重要關鍵性的台色，特別是台中，我相信台積電投資台中是台中市民的共同期盼，希望台積電持續留在中科，後續如果台積電投資上有需要中央協助，他身為台中子弟也是立法副院長，會全力協助台積電。

另外，93萬劑BNT疫苗今晨順利抵達桃園機場，蔡其昌透露，這1、2週以來持續跟行政院溝通，盼18歲以上的民眾都可以在9月底前打到疫苗，而BNT特性可讓12歲至18歲孩童施打，但會要求自願制，須經過家長評估後，再讓小孩子自願施打。

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