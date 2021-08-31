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社會 社會焦點 保障人權

員工被打到頭破血流！麗寶賽車硬起來　今年4場賽事暫停

▲▼ 。（示意圖／麗寶賽車場提供）

▲麗寶賽道28日上午發生一起毆打事件。（示意圖／麗寶賽車場提供）

記者白珈陽／台中報導

59歲鄭姓男子28日參加台中麗寶國際賽車場活動，疑因車輛屢次無法通過現場噪音管制標準，竟率10多名友人毆打賽車場2名工作人員，致使李男、姚男受傷，事後警方將鄭男等涉案人員，依傷害及聚眾鬥毆等罪函送台中地檢署偵辦。麗寶國際賽車場31日發出聲明，稱此近乎組織幫派的作法令人髮指，也因發生此案，主辦方「Tree Action」將暫停今年剩下的4場賽事，以配合相關單位進一步偵查。

麗寶國際賽車場今日發出聲明，28日活動品牌「Tree Action」主辦的活動發生暴力毆打事件，參與該活動的特定車主，在短時間內組織聚眾，進入本場域內公然施暴，導致2名賽車場工作人員受傷，近乎組織幫派之作法令人髮指，目前全案已由警方偵辦進入司法程序。

麗寶國際賽車場指出，活動主辦方「Tree Action」本（2021）年度與本賽車場尚剩餘4場次賽道活動未執行，將全數暫停，以配合相關單位進一步偵查。

另外，除暫停「Tree Action」本年度後續活動外，本公司亦嚴厲譴責任何暴力行為，後續將以維護員工安全及權益為優先，配合檢警單位依法追究相關法律責任。兩位遭毆打受傷工作人員後續採取之司法動作，公司亦將全力支持。

▲▼ 。（圖／截圖自臉書）

▲麗寶國際賽車場發出聲明。（圖／截圖自臉書）

警方調查，鄭男28日至麗寶樂園賽車場參加車聚活動，上午8時許下場競速前須先行檢驗噪音合格，但第一次未合格，鄭遂駕車至車坊維修噪音；第二次下場鄭男將車開至噪音檢驗時，因車速過快遭工作人員制止並告知速度放慢，鄭疑心生不滿，約1小時過後即由數名年輕人毆打被害人李男（49歲），另姚男（42歲）見同事被他人毆打在前往勸架時遭潑及受傷。

警方表示，全案經擴大調閱監視器已鎖定相關涉案人員，將於查緝到案後，依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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