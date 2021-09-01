獨／240萬買BMW竟成夢魘！狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸檬車

▲林女花了240多萬購買BMW5系列新車，卻陸續出現車輛爆震、油門鎖死等問題。（圖／林女提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化林姓女車主於2019年間向台中汎德分公司購買240多萬的BMW5系列新車，未料開不到2個月，行駛高速公路時竟遇上車輛瘋狂震動、油門鎖死等問題，時間長達5至10分鐘，嚴重影響行車安全，經返回原廠修復，仍遇上10次類似情形，車主遂要求廠商更換同等級新車或退款，但廠商僅願意提供舊車替換或半價回收，林女認為台中汎德無誠意解決問題，枉顧用路人行車安全，「根本是遇上檸檬車要車主買單，有苦說不出」；車廠回復，車輛由原廠技術判定並沒有問題，而且狀況良好，希望車主盡速退還代步車，至於總公司則回應，了解後再說明。

林女投訴，2年前向台中汎德分公司購買要價240多萬元（現要價近270萬元）的BMW5系列新車，同年9月間開車上高速公路時，行徑間竟發生車身爆震抖動、油門鎖死，時速無法超過100公里，踩煞車也無法提高轉速，種種情形讓他們相當緊張。

根據影片顯示，車身因不明原因不斷晃動，儀錶板、方向盤均明顯出現抖動情況，並不斷發出「喀喀喀喀」的聲響，另外，從礦泉水的水面也可清楚看見整輛車正在激烈震動。

▲▼開車途中油門突然鎖死，無法超過100公里；車內礦泉水的水面清楚看見整輛車正在激烈震動。（圖／林女提供）

林女表示，上述情形，行車電腦竟完全沒有故障顯示，而歷經10次進出原廠維修，廠商也陸續更換零件、甚至汽缸頭，但上路後卻還是遇到類似情形，毫無安全性可言。

林女指出，眼見修復無望，他們轉由向廠商訴求更換同等級新車或是退款，不過台中汎德分公司7月間回覆只願意提供同款舊車替換加上一年保固，或是半價回收原車；林女說，同款車已讓他們有慘痛經驗，在相同問題沒處理好的情況下，多送一年保固完全沒有意義，認為廠商沒有誠意解決問題。

針對林女車輛發生的問題，台中汎德分公司指出，分別曾於去年6月18日、今年4月12日及5月28日，進行免費更換汽缸及保養，經電腦測試及3000公里里程數路試，均查未有車主所述的情形發生，雖未查有車身晃動的情形，但基於售後服務的精神，仍盼溝通協調；而車輛經由原廠技術判定並沒有問題，狀況良好，希望車主盡速退還代步車。

類似的情形，去年還有一起。2016年間1名在豐原經營機械板金公司的羅姓老闆，同樣向汎德台中分公司買了要價750萬元的BMW X6M新車，但才買了3個月，車子方向機就出現問題，轉彎時會有異聲，將車子送返原廠修理後，問題仍沒解決，後來又陸續出現方向盤皮件損壞、保險桿落漆等狀況，而公司處理事情的方式，讓羅很不滿意，雙方多次協商，但最終都無法達成共識。

2020年5月1日早上8時許，羅與一名女性助理請來拖吊車，將該輛BMW X6M抬放到2樓高的貨櫃上抗議，前後進行約20多分鐘便離去，而X6M就擺放在原地，車身及貨櫃貼滿「危害消費者權益」、「BMW爛爛爛」等布條，讓許多路過的民眾停下來拍照、攝影。



據悉，這輛BMW X6M至今仍停放在台中汎德分公司維修廠內。

▲BMW X6M車身及貨櫃貼滿「危害消費者權益」、「BMW爛爛爛」等布條。（圖／資料照／記者白珈陽攝）