今起「午後雷陣雨加劇」　連平地都有雨！10天內颱風有望發展

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓東退，今天開始午後雷陣雨範圍擴大，西半部平地、東半部山區都有雨，其中中南部、各地山區有局部大雨。而高壓南緣熱帶海面上正有熱帶擾動發展中，專家指出，未來7到10天有低壓發展的機會，須嚴防秋颱生成。

▲全台今日都須嚴防午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局簡任技正伍婉華表示，高壓今日起逐漸減弱，台灣附近水氣增加，受到太陽照射，山區容易有對流雲系，將隨風往西半部平地移動，造成大範圍的午後雷陣雨，今日西半部平地、東半部山區都會有午後雷雨，尤其中南部、山區會有大雨。另各地氣溫仍高，北部高溫34度、中南部33度、東部32度。

而高壓偏北、南邊有水氣的大氣環境將持續一周，未來一周都是上半天多雲到晴、高溫炎熱，下半天有午後雷陣雨，降雨熱區包括西半部、東半部山區，其中仍是中南部、各地山區有大雨。此外，目前高壓南緣熱帶海面上正有熱帶擾動發展中，不過熱帶系統發展狀況仍不明朗，還需持續觀察。

▲高壓東退，午後雷陣雨範圍加大。（圖／氣象局）

氣象專家彭啟明表示，今天開始幾天到周末的天氣有點不同，高壓勢力略微東退，這也讓不穩定度增加，午後雷陣雨將會顯著增多，過去幾天是以南部靠山區為主，今天開始延伸到北部，配合上偏東風，也會延伸到西半部平地，甚至有些降雨會持續到晚上。

彭啟明指出，預期類似天氣將會延伸到周日，周一開始高壓會再度增強，又會開始回復到類似的天氣型態，靠山區仍有午後雷陣雨。

另外，目前有些預測在未來7到10天有低壓發展的機會，但不確定性仍高，若真有颱風生成，配合涼空氣南下，可能發展為典型秋颱，有機會與東北季風產生共伴效應，為北部、東北部帶來大量雨勢。