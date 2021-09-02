加油站攔車桿遭撞歪揪出「熊貓」弄的　業者體恤外送員：免賠！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄林森二路一間加油站業者，發現停車場出入口的攔車桿被撞歪，業者報案請警方揪出肇事者，調閱監視器發現肇事騎士是熊貓外送員，外送員到案後對業者道歉，他說當時以為攔車桿沒有壞掉，才騎車離開，會負起損壞維修責任，警方說，業者體恤孫男當外送員賺錢不易，最後沒有對他求償。



▲外送員撞到加油站停車場出入口的攔車杆桿。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲外送員有回頭看了一眼，認為桿子沒事隨即離去。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄新興區林森二路上一間加油站業者於8月30日向警方報案，指出站內停車場出入口的攔車桿遭一台機車騎士撞歪後，對方隨即騎車離去，都沒有告知自己撞毀東西，調出監視器清楚拍下，騎著機車的熊貓外送員準備離去時，後方的保溫箱撞到攔車桿，桿子晃阿晃的，雖騎士有回頭看了一眼，卻沒有告知加油站人員隨即離去，經調閱擴大調閱周邊路口監視器查到該車車牌，警方以車牌追人，於8月31日18時終於聯繫上車主。





▲業者向警方表示攔車杆的尾端遭外力撞擊就會歪掉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

加油站業者表示，桿子尾端遭外力撞擊就會歪掉，影響使用，先前也遭人撞到許多次，這次外送員撞到卻沒有主動說，才請警察協助找人，要對方負起維修責任。23歲的孫姓男外送員到案後表示，當天他是到加油站換電池，離開時知道有撞到桿子，但當下覺得桿子無受損，便騎車離去，也表示會負起損壞維修的全部責任，而業者體恤孫男當外送員，賺錢不易，最後沒有對他求償。

警方表示，雖然像孫姓騎士撞歪加油站車桿隨即離去情形並不屬於肇事逃逸，但因騎士仍有造成店家物品損壞事實，仍需負起民事賠償責任，如果民眾遇類似情形，應立即向店家告知並協談後續修復事宜，切勿逕自離開，以免造成後續賠償紛爭。

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