獨／美髮師母曝兒脫序原因　怨「法院不給年輕人機會」

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台中美髮師方兆杰今年5月間酒駕撞死名嘴黃暐翰母親，今日判決出爐，依酒駕致死罪判處5年4月，以及事發前的酒駕3月，得易科罰金。全案可上訴。對此，方兆杰母親接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，她指出，外界抨擊方兆杰被寵壞根本不是事實，「孩子連抄心經也被飽受輿論壓力」，認為法院不給年輕人機會，也透露是婚後夫妻不睦、連最疼愛他的奶奶也在去年離世，才會有一連串脫序行為。

▲美髮師方兆杰撞死黃暐翰母親，今日判決出爐。（圖／記者鄧木卿攝）

方兆杰母親表示，方家是尋常家庭，在兒子成長過程中沒有將他寵壞，「每一步都會在旁叮嚀他」，而且其實兒子相當自律，之所以會有脫序行為，是其來有自。

方母透露，最疼愛他的奶奶在去年去世，自此兒子一直鬱鬱寡歡，且案發前4天兒子都在參加摯友的喪事，導致方情緒低落；方母更直指媳婦與兒子感情出現問題，方母說，兒子婚前方家一直勸說須再緩緩，未料對方執意要結婚，在倉促舉行婚禮後，媳婦更逼著要兒子買房，讓兒子壓力爆棚，因此，才會藉酒消愁。

▲方兆杰去年10月與新婚妻宴客。（圖／讀者提供）

方母哽咽表示，案發後方家飽受社會抨擊，連兒子悔過、寫心經懺悔也要備受責難，兒子尚年輕，固然鑄下大錯，但方家已付出相當代價，請求社會給孩子一個改過自新的機會。

方母指出，兒子進入看守所後，健康狀況不佳的方父在醫院注射完後曾與兒子會面，而她自己有心臟痼疾，無法步出家門，雖然還未曾見過兒子，但她強調「自己絕對不會倒，要當兒子的精神支柱」。

▲方母開設的店鋪，案發迄今均無營業。（圖／記者白珈陽攝）

回顧案情，方兆杰先是在5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄，並於同日上午11時許離開警局，但沒想到他卻又在同日晚間10時許與朋友到KTV歡唱，豪飲了43杯威士忌後，於5日凌晨3時許堅持開車離開現場，但卻在途中將黃暐瀚母親撞死。

案經審理，法官今日審結，將方兆杰依酒駕致死罪判處5年4個月徒刑，至於他事發前的酒駕，則判刑3個月，得易科罰金。全案可上訴。

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