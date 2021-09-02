BNT來了！專家提醒「它不是神藥」：2種人易發生過敏反應

▲首批BNT疫苗已於今日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

由永齡／鴻海、台積電和慈濟購買的93.2萬劑BNT疫苗，於今（2）日上午7時運抵桃園機場，陳時中表示，這批疫苗將提供給12-17歲學生，預計9月中開始接種。不過，毒物學專家招名威提醒表示，BNT雖可打在年輕人身上，但這不表示它是神藥，「曾經對其他疫苗有過敏的病史或是某些藥物的過敏反應的女性，對BNT就很有較大的可能性會出現過敏反應。」

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，也許大家有所耳聞，疫苗中會添加一些副成分讓它能產生更好的免疫效果，「在BNT這類mRNA的疫苗中，除了主要的活性成分mRNA核酸片段之外，還富含有PEG2000（聚乙二醇）、polysorbate等這種類似細胞膜成分的化合物，可以增加疫苗的穩定性，還能幫助疫苗可傳送至宿主細胞產生抗體。」

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招名威表示，許多人可能會以為注射疫苗後的副作用是主成分導致，但其實並不一定，「賦形劑」也可能是造成過敏的原因之一。他引用數據解釋，在國外已統計的1900萬劑BNT疫苗施打紀錄中，有出現過21例休克性過敏反應，「這些過敏反應的案例有86%（18/21）是在注射疫苗30分鐘內發生的」。

休克性過敏反應的比例雖然不高，但不代表不會發生，招名威指出，「完整調查後發現，曾經對其他疫苗有過敏的病史或是某些藥物的過敏反應的女性，對BNT就很有較大的可能性會出現過敏反應。」

針對這些施打BNT後出現過敏性休克的病人進行調查後發現，大多數患者曾有藥物（磺胺類、盤尼西林之類的抗生素）、食物（帶殼海鮮、蛋類、熱帶水果）或其他疫苗（狂犬病、流感等）的過敏史，招名威提到，「在性別上，女性佔有9成（19/21），年齡從27-60都有，而這些出現過敏現象的患者，在緊急治療後，有 20人已康復出院。」

招名威最後也提醒大家，在接種疫苗前，一定要對自己的用藥病史、身體狀況有所掌握，將狀況事先告知醫療人員，有利於施打疫苗前的安全評估，「但若妳是女性、有藥物或食物過敏史者，施打BNT請多注意，因為這是較易發生疫苗過敏反應的族群。」