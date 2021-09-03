「復必泰」布條消失惹議　蔡易餘：與合約不符移除沒問題

▲民進黨立院黨團舉行記者會回應時事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

首批BNT疫苗2日抵台，不過外觀的「復必泰」布條事後卻消失，被國民黨質疑是意識形態作祟。對此，民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘3日表示，中國不會放棄任何可以吃台灣豆腐的場合，移除布條是因與合約不符，沒有任何問題；黨團副書記長洪申翰也說，拜託國民黨不要再順著共產黨的邏輯，一起欺負台灣了。

蔡易餘說，中國不會放棄任何可以吃台灣豆腐的場合，縱使在合約上面已經載明，台灣買的BNT疫苗是德國原廠製造、從德國直飛台灣，中國還是透過這個布條，想要展示「疫苗好像是中國施捨給台灣的」，但很諷刺地，BNT疫苗在中國並未通過緊急使用授權（EUA），中國人只能打國藥和科興疫苗。

蔡易餘強調，這個布條上面寫的「復必泰」與合約不符，基於合約精神做好相關產品運送的維護，沒有任何的問題。

洪申翰直言，很遺憾看到國民黨荒腔走板的表現，包括鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟基金會都非常有意識且謹慎的處理這件事情，但沒想到國民黨還要讓共產黨揩油，這是大家不能接受的事情，呼籲國民黨不要再順著共產黨的邏輯，一起欺負台灣了。

黨團幹事長劉世芳也說，少數親中政治人物和媒體一直把「復必泰」當作中國統戰台灣的工具，但國人看得非常清楚，「復必泰」BNT疫苗是台灣企業界用錢去購買的，不是「復必泰」公司施捨給台灣的，且布條上「復必泰」的簡體字是為了讓某些親中媒體，用來矮化台灣的動作，為什麼部分媒體還要做出這些大動作？她覺得很不可思議，呼籲此事到此為止。

劉世芳說，國人最在乎的是，BNT疫苗品質是否合乎台灣緊急使用授權通過的品質和水準，可以讓台灣年輕朋友早日接種，以控制疫情。