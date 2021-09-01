　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：台灣直接面對中國威脅　增加國防預算有其必要

▲▼2020海軍敦睦艦隊,康定級康定艦,PFG-1202,康定級巡防艦,拉法葉巡防艦,海軍。（圖／記者李毓康攝）

▲海軍康定級康定艦。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部明年度預算共3726億元，為歷年最高，民進黨立法院黨團書記長蔡適應1日表示，中國大陸這幾年以來，國防預算大幅增加，讓亞太周遭國家感受到非常嚴重的威脅，作為直接面對中國威脅的台灣，當然更應該理解，國防預算的增加是有必要的。

民進黨團1日上午召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會，與會者包括蔡適應、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、蔡易餘、民進黨團副書記長陳秀寳、洪申翰等人。

蔡適應表示，中國到底對亞太地區有沒有產生重大威脅，從這幾年的預算就可以看得出來，其中在2020年的國防預算是5.5兆新台幣，到了2021年已經接近6兆新台幣，因此中國這幾年以來，國防預算大幅度增加，已經讓亞太周遭國家感受到非常嚴重的威脅。

蔡適應指出，周遭國家為了因應中國的威脅，包括美國、俄羅斯、韓國、日本、澳洲等國，幾年來也陸續提出國防預算的增加，尤其中國的國防預算增長幅度為14倍，是所有國家當中最多，所以台灣要不要增加自我防衛的能力，答案是肯定的。

蔡適應說，當周遭國家都認為這是一個威脅，作為直接面對中國威脅的台灣，當然更應該理解，國防預算的增加是有必要的，所以才會在110年度編列3726億的國防預算，總統蔡英文也講得很清楚，國防預算主要會用在持續發展不對稱戰力、增加三軍聯合執管通勤的整合能力增加、加強後備戰力，以及後勤維保的增加。

蔡適應強調，國防預算對台灣的自我防衛、安全都非常重要，尤其國防部昨天已經公布中共軍力報告書，很明顯地可以看出，這樣的威脅越來越嚴重，朝野面對威脅應該同志一心，因此呼籲儘速審議國防預算，讓台灣的國家安全更加有保障，也讓人民更加安心。

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
7月打完AZ！真理大學人文學院院長昏倒逝世　享年54歲
上學途中媽媽突然睡倒路旁！　9歲兒超淡定撥手機
陳時中稱「疫苗數已經夠」　網揪1關鍵打臉：BNT會笑台灣
大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」　老公找人曖昧鐵證曝光
免費吃6塊鷄塊餐！　麥當勞APP改版3大新功能曝
獨／240萬買「全新BMW」狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸
《黑澀會》玉兔爆肥！　比基尼震撼照遭瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委喊緩收大專院校學雜費　提供分期繳款助家長度難關

「官員搶打BNT」　江啟臣：蔡英文帶頭打高端卻沒人跟上

謝志偉「BNT接力賽」被酸搶功勞　柯建銘：既是馬拉松也是接力賽

民進黨團：台灣直接面對中國威脅　增加國防預算有其必要

迎接立法院新會期　游錫堃：盼疫情趨緩後訪問捷克

開學日共機再擾台！　上午連續2度進我空域

動滋券預算砍半、振興旅遊預算少74億元　民進黨立委齊籲金額加碼

蔡易餘諷國民黨「迴力鏢打到自己人」　自己做人情還要打擊民進黨

部分產業復工遙遙無期　中南部4立委推「紓困5.0」再加碼

國防部「全動署」2022年成立　台美軍事互訪可派部隊交流駐訓

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

民進黨立委喊緩收大專院校學雜費　提供分期繳款助家長度難關

「官員搶打BNT」　江啟臣：蔡英文帶頭打高端卻沒人跟上

謝志偉「BNT接力賽」被酸搶功勞　柯建銘：既是馬拉松也是接力賽

民進黨團：台灣直接面對中國威脅　增加國防預算有其必要

迎接立法院新會期　游錫堃：盼疫情趨緩後訪問捷克

開學日共機再擾台！　上午連續2度進我空域

動滋券預算砍半、振興旅遊預算少74億元　民進黨立委齊籲金額加碼

蔡易餘諷國民黨「迴力鏢打到自己人」　自己做人情還要打擊民進黨

部分產業復工遙遙無期　中南部4立委推「紓困5.0」再加碼

國防部「全動署」2022年成立　台美軍事互訪可派部隊交流駐訓

女嬰「妖怪鼻」被遺棄！窮養父咬牙籌手術費　18年後她考上醫學院

沒有火花了？12星座如何「維持平淡期」

搭訕被嫌矮對「潑屎妹」下手判3月　他出庭也遭不明人士潑糞

不只CR-V　日媒曝Honda明年新車還有這款「小跨界休旅」！

趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

大谷翔平超狂盜本壘成功　天使6比4送洋基4連敗

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

房客1年沒繳租金　留「8千啤酒罐」馬桶堆滿糞！清潔工聞惡臭狂吐

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

7月打過AZ！真理大學人文學院院長田啟文昏倒逝世享年54歲

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

明年基本工資調漲有譜！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪

BNT優先施打轉彎　游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

張亞中捐疫苗遭拒！衛福部：無法授權

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

第2類只有330人打高端？　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

國防部：共軍已全掌握我軍事動態　且已完善戰場經營

新北三峽家庭群聚「長女在北市足跡曝光」

8月千萬劑提前達標？她揭「過半靠捐贈」

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

東奧英雄凱旋派對5亮點　留言上星光大道還可自製「麟洋配」合照

快訊／新北＋2！五股男兩度就醫才驗出確診

開學首日「老師教使用隔板」　家長落實防疫！僅能目送小一生入校

吳釗燮專文登愛爾蘭媒體　籲聯合國讓台灣加入

更多熱門

相關新聞

柯建銘：爭取BNT疫苗是馬拉松也是接力賽

柯建銘：爭取BNT疫苗是馬拉松也是接力賽

駐德代表謝志偉日前形容，買BNT疫苗是接力比賽，總統蔡英文政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，卻遭藍營批評是在搶功勞。對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘表示，他認為這個比喻不精準；民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，爭取疫苗既是馬拉松，也是接力賽。

綠委諷國民黨迴力鏢打到自己　做人情還要打民進黨

綠委諷國民黨迴力鏢打到自己　做人情還要打民進黨

柯建銘盼改變國會文化「不是只有對立惡鬥」

柯建銘盼改變國會文化「不是只有對立惡鬥」

海軍編431億升級6康定艦　強化防空反飛彈能力

海軍編431億升級6康定艦　強化防空反飛彈能力

羅致政卸任黨團書記長　柯建銘送高級領帶

羅致政卸任黨團書記長　柯建銘送高級領帶

關鍵字：

國防預算民進黨團蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面