民進黨團：台灣直接面對中國威脅　增加國防預算有其必要

▲海軍康定級康定艦。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部明年度預算共3726億元，為歷年最高，民進黨立法院黨團書記長蔡適應1日表示，中國大陸這幾年以來，國防預算大幅增加，讓亞太周遭國家感受到非常嚴重的威脅，作為直接面對中國威脅的台灣，當然更應該理解，國防預算的增加是有必要的。

民進黨團1日上午召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會，與會者包括蔡適應、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、蔡易餘、民進黨團副書記長陳秀寳、洪申翰等人。

蔡適應表示，中國到底對亞太地區有沒有產生重大威脅，從這幾年的預算就可以看得出來，其中在2020年的國防預算是5.5兆新台幣，到了2021年已經接近6兆新台幣，因此中國這幾年以來，國防預算大幅度增加，已經讓亞太周遭國家感受到非常嚴重的威脅。

蔡適應指出，周遭國家為了因應中國的威脅，包括美國、俄羅斯、韓國、日本、澳洲等國，幾年來也陸續提出國防預算的增加，尤其中國的國防預算增長幅度為14倍，是所有國家當中最多，所以台灣要不要增加自我防衛的能力，答案是肯定的。

蔡適應說，當周遭國家都認為這是一個威脅，作為直接面對中國威脅的台灣，當然更應該理解，國防預算的增加是有必要的，所以才會在110年度編列3726億的國防預算，總統蔡英文也講得很清楚，國防預算主要會用在持續發展不對稱戰力、增加三軍聯合執管通勤的整合能力增加、加強後備戰力，以及後勤維保的增加。

蔡適應強調，國防預算對台灣的自我防衛、安全都非常重要，尤其國防部昨天已經公布中共軍力報告書，很明顯地可以看出，這樣的威脅越來越嚴重，朝野面對威脅應該同志一心，因此呼籲儘速審議國防預算，讓台灣的國家安全更加有保障，也讓人民更加安心。