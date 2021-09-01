女慘遭「鎖地窖」性侵　恐怖4寶媽叫來22歲鮮肉男友！輪流硬上

▲受害女子竟遭32歲婦女誘拐至地窖之中，慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張寧倢／編譯

英國肯特郡發生恐怖性侵，32歲的女子哈特（Samantha Hart）雖然已經是4個孩子的媽，卻夥同22歲男友歐丁（Charlie Olding）將一名受害女子鎖在地窖之中，並且對她進行性侵害，而歐丁17歲堂弟基奇納（Kitchiner）竟然也在場，還協助拍攝性愛影片。

根據英國《太陽報》報導，受害女子2020年9月10日去了肯特郡查塔姆（Chatham）一棟房屋，被哈特引誘到一處地窖後就被困在其中，當時她才剛經歷流產的痛苦。儘管哈特育有4名子女，但她卻毫無慈悲地夥同22歲男友歐丁對女子進行殘忍虐待與性侵犯。檢警發現歐丁手機裡有30多件「痛苦且赤裸」的受害影片，其中可以發現哈特也主動性侵了這名女子，而部分影片的拍攝者竟然是歐丁的堂弟基奇納。

不幸中的大幸是，受害者最終逃出屋外並報警，才讓整起虐待案件曝光。法官於27日的判決中表示，哈特對被害者做出暴虐、強權的行為是最泯滅人性的欺凌。檢察官在法庭上表示，這是一起嚴重性侵案，受害者給他們錢、甚至說自己可以自殺，懇求對方饒過她。

受害者女性在今年早些時後被診斷罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），她在聲明影片中表示，「這讓我覺得自己毫無價值，很低落，無法信任任何人，我不斷看到他們的臉孔，腦海裡有東西告訴我，我不安全。」

審判結果出爐，哈特與歐丁都被認定性侵罪行成立，分別被判處11年與10年有期徒刑，至少須服完3分之2的刑期才能申請假釋，現年已18歲的基奇納被判有期徒刑2年、緩刑2年，需接受30次矯正治療、200小時社會服務，外加12個月的宵禁限制。

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