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蔡易餘諷國民黨「迴力鏢打到自己人」　自己做人情還要打擊民進黨

▲▼立法院民進黨團新會期 新舊幹部交接記者會 洪申翰(左起) 陳秀寶 蔡適應 柯建銘 劉世芳 黃世杰 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨近期聲稱政府高官搶打特權疫苗，人數最多的前4名縣市，卻分別為彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市，皆為藍營執政縣市。對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘1日笑稱，國民黨真的很厲害、很會做人情，「自己做那麼多人情，還要打擊民進黨」，根本是迴力鏢打到自己人。

近期有國民黨人士炒作第二類「政府高官」搶打「特權疫苗」，但實則人數最多的前4個縣市卻分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，皆為藍營執政縣市，因此遭譏笑是被自己人打臉。

蔡易餘表示，國民黨現在組了一個戰鬥藍，這幾天都非常活躍，都在打什麼叫做「特權疫苗」，他相信每個人對疫苗的需求都非常重要，也期待每個人都可以打到疫苗，但是當國民黨在打特權疫苗時，卻不斷聲稱政府給太多官員變成「第二類優先施打對象」。

蔡易餘說，經過民進黨團了解，維持防疫體系所需要的政府重要官員，整個中央政府包括在第一線處理防疫大小工作的官員，人數大約是1710人，地方政府所提報的第二類地方政府重要官員，總數卻高達28794人。

蔡易餘指出，根據地方政府所提報的人數名單，前四名分別為彰化縣、雲林縣、南投縣及嘉義市，其中以嘉義市為例，如果加上約聘僱的官員，總數大概是4000多人，嘉義市申報的第二類重要地方官員有3842人，反觀人口數是嘉義市2倍的嘉義縣，卻僅提報不到150人。

蔡易餘笑說，根據這份縣市長的人情排行榜，他發現國民黨真的很厲害、很會做人情，「自己做那麼多人情，還拿這個要打擊民進黨、指揮中心」，戰鬥藍號召的就是一個迴力鏢，結果又打到自己人，請國民黨還是先搞清楚議題的真相，再回來做戰鬥的題目。

民進黨團1日上午召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會，與會者包括蔡易餘、總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰、副書記長陳秀寳、洪申翰等人。

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