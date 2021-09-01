部分產業復工遙遙無期　中南部4立委推「紓困5.0」再加碼

▲中南部跨黨派立委舉行記者會呼籲紓困再加碼。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，但國內仍有許多產業待紓困。台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄等人1日舉行記者會，直指目前許多產業仍面臨復工遙遙無期，或有條件復業後生計仍受衝擊的窘境，呼籲經濟部應該重新檢討現行的紓困和防疫指引，並推動進一步紓困、振興措施。與會的經濟部、交通部均允諾會持續檢討，也會與中央流行疫情指揮中心做討論。

來自中南部的陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄、許智傑、蔡易餘今天舉行「紓困再加碼，復工有辦法！」記者會，直指疫情警戒降級後，仍有產業面臨停業、有條件復業等窘境，呼籲經濟部、交通部重新檢討現行紓困和防疫指引，向業者伸出援手。

陳柏惟指出，經濟部僅針對「停業」或「仍停業但有營收損失」業者提供紓困補貼，但遭延長停業的事業場所，卻僅能比照其他早已解封的行業，領取一次性補助，恐失公平，此外，包括屬於「自助選物販賣機業」的娃娃機業者被限制僅能在上午8點至晚上10點間營業，然而多數消費者是在晚上7點後才會去夾娃娃，等於只被同意營業3小時，呼籲經濟部清消、開業規定應兼顧實務需求和彈性。

莊瑞雄表示，包括旅遊等產業仍面臨復工遙遙無期、生計持續受到衝擊的問題，也有不少有條件開放的產業，雖然已經復業，卻因為防疫、淡旺季等因素，導致收入大不如前，舉例來說，上周前往墾丁遊客暴衝近5萬人、前往小琉球的遊客也逾5千人，但面對水域活動即將進入淡季，業者接下來只能等待明年旺季，建議相關部會研議振興券、國旅券、農遊券、客庄券針對觀光地區做加碼優惠。

許智傑則說，行政院應儘速編列「紓困5.0」預算，將觀光旅遊等持續受到影響的行業，納入紓困範圍，此外，雖然今年疫情衝擊產業程度更甚去年，振興方案卻僅編列20億元，較去年安心旅遊補助高達94.3億元大幅減少，呼籲政府重啟安心旅遊補助方案。

經濟部商業司專門委員曾碧雲回應，經濟部目前已在研議紓困加碼內容，待行政院審議後將對外公布，另針對娃娃機業清消議題，8月27日已邀請各地方政府研商，未來會按照地方政府的意見，因地制宜檢討，經濟部也會持續反映各產業的意見，與中央流行疫情指揮中心討論。

交通部路政司簡任技正胡迪琦僅說，針對是否需要特別照顧部分產業，交通部會持續做檢討。