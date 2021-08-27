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推廣外傘頂洲　蔡易餘提議設置「造型郵筒」促進觀光

▲▼推廣外傘頂洲未來發展及觀光，立委蔡易餘推動特色郵筒 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

▲▼立委蔡易餘推廣外傘頂洲未來發展及觀光 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡易餘立委8月27日上午邀集海洋委員會副主委蔡清標、雲嘉南風景區副處長洪肇昌、中華郵政嘉義局長彭履恒、交通部觀光局、內政部及縣議員姜梅紅服務處主任陳建宇、東石鄉民代表會主席黃東岳、代表徐明勳等相關單位前往外傘頂洲視察固洲規劃及觀光發展規劃。

▲▼推廣外傘頂洲未來發展及觀光，立委蔡易餘推動特色郵筒 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

▲推廣外傘頂洲未來發展及觀光 ，蔡易餘建議島上設特色郵筒。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

蔡易餘表示，過去外傘頂洲被劃分在雲林縣，但外傘頂洲不同於一般陸地是會移動的國土，現在的位置都是位於嘉義外海，因此應該是屬於嘉義管轄，國土的劃分上應該要重新規劃。

另外蔡易餘除了針對外傘頂洲固沙護國土計畫進行探討外，為推動海線觀光，也當場向中華郵政建議應該在島上設置「造型郵筒」，不僅能提供民眾在島上投郵，還能促進觀光！

▲▼推廣外傘頂洲未來發展及觀光，立委蔡易餘推動特色郵筒 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

根據綠島鄉公所2020年的統計，豆丁海馬造型海底郵筒在新建完兩年內已經寄出了3萬4千多張防水的海底明信片，旅遊消費6千多萬元的商機，郵筒已經成了很重要的觀光資源。

蔡易餘指出，全台有許多特色郵筒散在全台各地，像澎湖的心型郵箱、高雄寶來的月光精靈—貓頭鷹郵筒、東引登打郵筒、金門風獅爺郵筒等不同風貌的在地郵筒。他希望外傘頂洲未來成為觀光拍照打卡熱點，讓遊客來到外傘頂洲就會想到寄一張明信片回家。

▲▼推廣外傘頂洲未來發展及觀光，立委蔡易餘推動特色郵筒 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

蔡易餘說，外傘頂洲目前有破口，導致嘉義養蚵發育不如以往，造成漁民困擾，進而牽動到觀光漁筏產業，所以除了要求沙灘流失整體防護計畫加速進行外，還要希望透過特色郵筒行銷觀光，提升外傘頂洲觀光產業與經濟規模。

▲▼推廣外傘頂洲未來發展及觀光，立委蔡易餘推動特色郵筒 。（圖／立委蔡易餘辦公室提供）

中華郵政嘉義局長彭履恒說，郵局的特色郵筒是配合在地性創造出來，今天會將勘查的結果，報上去中華郵政總局，後續會配合總公司的指示在辦理，後續會在溝通、協調進行。

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