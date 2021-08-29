正國會立委喊「別漏接青年族群」　要求大學研究生開學前接種疫苗

▲正國會立委發出「拚疫苗覆蓋率、降低剝奪感 ，別漏接了青年族群」聯合聲明。（圖／陳亭妃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

首批200萬劑BNT疫苗即將來台，根據中央流行疫情指揮中心統計，已有197萬7084人完成登記接種。對此，民進黨派系「正國會」立委29日發出聯合聲明，呼籲指揮中心依照掌握疫苗數量的狀況，明確告知18至29歲青年族群的家長及學生，並且儘量協助在9月開學前可以打到疫苗。

民進黨立委陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳、蔡適應等人29日上午發出聯合聲明，要求力拚疫苗覆蓋率、降低剝奪感，別漏接了青年族群。

聲明表示，BNT疫苗8月底、9月初即將到貨約200萬劑，這批BNT疫苗除了120萬劑撥予12至18歲學生的校園專案外，指揮中心也規畫提供80萬劑，依照年齡層由上往下施打。

聲明指出，BNT疫苗在28日下午2時開始預約，截至下午5時為止，已有197萬7084人登記接種BNT疫苗；另外，AZ疫苗也在29日早上10時，開放29歲以上民眾預約。

聲明提及，目前18至29歲青年族群何時可預約，尚無明確資訊，正國會立委陸續接到許多學生、家長的陳情，因為大學生、研究生開學在即，他們是學生族群中，跨縣市移動的比例最高、活動力最強的。

聲明強調，依照目前指揮中心的疫苗安排，一個政策由上而下，一個專案由下而上，大學生及研究生就成了被擠壓的一群，也導致讓他們感受到強烈的剝奪感。

聲明表示，正國會立委瞭解，指揮中心有許多需多方考量的難為之處，由於疫苗是賣方市場，到貨狀況並非操之在己，必須依照抵達台灣的時程，動態調整。

然而，聲明也說，大學生、研究生及家長們的擔憂也不無道理，因為大學生、研究生9月開學在即，從家鄉返回校園，將有跨縣市的必要移動，相對的風險就會增加。

聲明呼籲，請指揮中心依照掌握疫苗數量的狀況，明確告知家長及學生，並且儘量協助在9月開學前可以打到疫苗，因為只有在資訊更清楚的情況之下，才能降低青年族群及家長的擔憂，而不會感受到剝奪感。

聲明強調，在全島一命的共識下，大家共同度過了許多難關，在疫情穩定時刻，盼指揮中心在疫苗接種的規畫上，「別漏接了青年族群」。