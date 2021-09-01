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拚經濟！台東人挺台東微旅行　首發6團縱遊山海線

▲▼「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發6團邀弱勢團體、部落文健站長者約200人暢遊東海岸與縱谷。（圖／台東縣政府提供，下同）

「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發6團邀弱勢團體、部落文健站長者約200人暢遊東海岸與縱谷。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

維持2個月的疫情三級警戒嚴重衝擊台東各項產業，台東縣政府特別規劃推出「疫後經濟振興-接力挺台東」振興方案，配合防疫警戒層級分為三階段辦理。其中「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發團於1日出發，邀弱勢團體、部落文健站長者等共計6團約200位台東縣民將暢遊東海岸與縱谷，透過台東人的在地微旅行方式，讓台東人挺台東人，刺激消費，帶動產業經濟發展。

交通及觀光發展處表示，「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」，為「疫後經濟振興-接力挺台東」第二階段縣內循環的振興方案，透過因疫情取消辦理活動而撙節下來的經費，辦理專屬台東人的在地微旅行。遊程共分為台東市區與離島、東海岸、縱谷和南迴四區域，由台東在地的旅行社，帶著在防疫上曾經努力過、參與付出過或是比較弱勢的社福團體、原住民部落文化健康站等，以台東人介紹台東的方式，讓縣民透過實地參訪更加瞭解及體驗各項縣政的軟硬體建設。

▲▼「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發6團邀弱勢團體、部落文健站長者約200人暢遊東海岸與縱谷。（圖／台東縣政府提供，下同）

「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」台東微旅行由縣內12家旅行社為縣民服務，透過參訪鹿野高台、富山護漁區等行程，以及初鹿佳芳茶園製茶、採茶體驗、木鱉果園巡禮+DIY體驗等帶動台東的旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等在地業者，用實際行動挺台東，復甦台東觀光產業。

旅行社業者表示，相當開心可以共襄盛舉參加「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」為台東縣民來服務，透過縣府這次辦理的活動，可以讓產業循環刺激消費，對業者帶來很大的鼓勵和幫助。旅行社業者也說，在規劃這次的行程的時候，我們接洽的上下游產業都很興奮，也覺得很感動，有被縣府照顧到的感覺；雖然很辛苦，但是可以跟縣府還有觀光產業一起努力、創造共好，讓我覺得非常有意義。

▲▼「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發6團邀弱勢團體、部落文健站長者約200人暢遊東海岸與縱谷。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府指出，「疫後經濟振興-接力挺台東」方案共分為三階段，第一階段在三級警戒期間，以紓困協助為首要，除縣內稅賦減免等措施外，縣府也即時彙整各部會紓困方案內容資訊，協助輔導民眾申請。第二階段為縣內循環，透過觀光振興縣政參訪、產業輔導計畫（如夜市攤商協助、原民產業協助）及縣內小型活動，用台東人挺台東人的方式，帶動縣內經濟循環。第三階段則為縣內外雙循環，透過網紅行銷宣傳、旅遊消費補助等觀光推廣方案以及大型特色活動，吸引外地遊客到台東旅遊，再創國旅第一的觀光商機。

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