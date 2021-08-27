推動台南觀光　黃偉哲禮聘金馬雙料影后陳淑芳擔任觀光大使

▲台南市政府聘請第57屆金馬獎新科影后，「國民阿嬤」陳淑芳女士擔任台南市觀光大使，市長黃偉哲親頒發聘書及觀光大使背帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



繼保庇天后王彩樺代言台南產業特色風土小旅行後，台南市政府聘請第57屆金馬獎新科影后，「國民阿嬤」陳淑芳女士擔任台南市觀光大使，市長黃偉哲比照志玲姐姐結婚版「六大禮」下聘，並親自頒發聘書及觀光大使背帶。

觀光大使陳淑芳將親自帶大家體驗台南旅遊景點，也公開劇透部分精彩拍攝片段，觀光宣傳影片預計將於年底公開。



台南市長黃偉哲表示，台南即將要迎接建城4百年，有著非常豐厚的文化歷史資源，觀光、美食、農特產品以及藝文活動都在全國民調中占據鰲頭，這次邀請金馬影后淑芳阿姨擔任觀光大使，他特別準備了6項大禮包含台南市東山的桂圓蜂蜜、佳里的牛蒡、西港的藺草包、新化的東成醬油、西港黑麻油、楠西的酶醋等在地的農特產品，希望藉由淑芳阿姨的腳步，可以讓國內外的朋友都更深入認識台南。





黃偉哲說，台南絕對是值得一來再來的城市，除了歷史古蹟外，每一個區都具特有的地方特色，包含自然、美食、人文風情等，造就了台南年年入選台灣的經典小鎮，如安平區、北門區及官田區最近才入選台灣經典小鎮3.0的行列，台南市政府也將持續在觀光產業上耕耘，讓台南未來的觀光能有更好的發展。





近年也有來愈來愈多電影及電視劇到台南拍攝取景，除了去年獲金馬獎的國片《孤味》外，近年熱播的電視劇《俗女養成記》、《想見你》及《我的婆婆怎麼那麼可愛》也都來台南取景；日前在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝的歷史劇《斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867》 播出後刷新公視開台21年首播收視紀錄，岸內糖廠影視基地逼真的歷史場景，也將規劃在之後逐步開放參觀，可見台南歷史巷弄、人文風情都對於文化影視創作深具吸引力。





觀光旅遊局長郭貞慧表示，這次特別準備台南觀光吉祥物「魚頭君口罩」，感謝陳淑芳女士共同行銷台南，讓影后可以一邊安心防疫、一邊帶著大家慢遊台南，歡迎各位來台南旅遊，今年台南購物節不只有店家優惠，更推出住宿買一送一等很多神級商品，涵蓋台南文化、古蹟門票及熱門商品的套裝行程，要讓遊客開心消費及拿獎。

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