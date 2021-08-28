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防疫太久輕鬆一下！花蓮觀光微振興　太平洋溫泉季10月登場　

▲▼「花蓮太平洋溫泉季」開幕在即，花蓮縣長徐榛蔚先行至温泉區勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「花蓮太平洋溫泉季」開幕在即，花蓮縣長徐榛蔚先行至温泉區勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應國內疫情警戒降至2級，進入觀光微振興階段，花蓮縣政府各項籌備已久的大型活動再度陸續推出，其中第二屆「花蓮太平洋溫泉季」將率先於10月第一週登場，持續推廣花蓮兩大名湯「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，並建置雙光影主題展區。歡迎遊客在疫情較為趨緩階段，泡好湯舒緩輕鬆一下，享受兩種泉質的暖暖好湯，並感受光影的魅力。

對於即將到來的溫泉季活動，花蓮縣長徐榛蔚25日率領觀光處長張志翔、副處長林加昌等同仁至瑞穗及安通兩大溫泉區，就溫泉季光影展區規劃及實地會勘，並強調縣府將妥善規劃瑞穗與安通兩大溫泉區，更希望擴大本次溫泉季活動的光影藝術配置規模，讓國人知道全台最大最完整的溫泉區在花蓮。

▲▼「花蓮太平洋溫泉季」開幕在即，花蓮縣長徐榛蔚先行至温泉區勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔表示，「瑞穗溫泉」泉質為全台唯一的碳酸鹽泉，有著黃金之湯的美名，亦稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通溫泉」為弱鹼性的硫酸鹽泉，有銀泉的美聲，浸泡後皮膚角質層滑潤，又稱「美人湯」。今年展區位於「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」，各別以「瑞穗庭園風」、「安通浪漫風」呈現，打造溫泉鄉夜間漫步好景點，其中安通展區更位於最天然的野溪溫泉露頭旁；兩處展區從位於台九線省道旁的溫泉區入口意象前500公尺處即開始掛設特色燈籠串燈，讓遊客循著絢麗光廊，一路引導進入光影主題展區漫步享受光影魅力。

活動與在地逾50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者共同行銷，除妝點商圈店家統一形象外，更製作電子地圖、活動摺頁標示店家位置，並推出紀念服飾以及深度體驗小旅行，讓民眾深度體驗瑞穗及安通溫泉魅力；還有消費抽好禮、整合促銷優惠等活動。

►腦公！你不可以賴帳喔

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