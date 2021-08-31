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2020年「國旅次數」創7年新低！6成以上一日遊　這2地最多人去

▲▼花蓮四八高地戰備坑道,48高地曼波園區,曼波休閒園區,七星潭,花蓮旅遊,。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2020年國旅人次創新低。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎自2020年爆發，國內外觀光產業都大受打擊，交通部觀光局去年曾推出安心旅遊國旅補助，行政院也推動三倍券振興計畫。觀光局今日公布2020年國人國旅狀況統計，去年國人國旅總次數為1.429億旅次，是2013年1.426億次以來最新低，其中淡水八里、礁溪為到訪率最高的地點，國旅一日遊的比率高達66.4％。另有出國計畫者中，75.5％因疫情取消出國計畫。

觀光局表示，去年全年12歲及以上國人的國內旅遊總次數為1.4億，較上年負成長15.54％，就各季而言，僅第3季為較上年同期正成長2.8％，其餘各季皆為負成長，第三季正是交通部推動安心旅遊與行政院推動振興券的時期；出國旅遊部分，全年出國總人次則較上年同期負成長86.34％。

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據統計顯示，去年國人國旅總次數為1億4297萬旅次，是2013年1億4261萬5000旅次以來最新低，創下7年來國旅人次新低紀錄。而去年平均每人國內旅遊次數為6.74次、平均旅遊天數1.54天、假日旅遊比例65.6％、旅遊整體滿意度98.7％、每人每次平均旅遊支出2433元、去年國旅總支出3478億元。

觀光局表示，2020年12歲及以上國人國旅總次數較2019年負成長15.5％，國內旅次以6月、9月最多，利用周末或周日旅遊比例減少，利用國定假日及平日旅遊比率增加，旅遊天數一天的比率高達66.4％，自由行共89％、團體旅遊11％。

▲▼花蓮四八高地戰備坑道,48高地曼波園區,曼波休閒園區,七星潭,花蓮旅遊,。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國人國旅偏好自由行與一日遊。（圖／記者蔡玟君攝）

在選擇旅遊地點時，以交通便利或接駁方便為主要考量，另外還有旅遊地點人潮少、該地區無疫情顧慮、有旅遊補助措施、沒去過等因素也是選擇目的地的主要原因。遊憩活動則以自然賞景活動63.3％最多。

觀光局指出，2020年旅次中，國人以到北部地區旅遊最多，到東部及離島地區也各增1.4％、0.3％。淡水八里、礁溪為國人到訪比率較高的地點，與2019年相比，走訪日月潭、溪頭、天祥、七星潭等景點的比率皆有提升。而國旅主要利用交通工具仍為自用汽車，約69.3％，較2019年還增5.4％。

2020年12歲及以上國人國旅總支出為3478億元，較2019年負成長11.43％，各項支出由高至低依序是餐飲、購物、交通、住宿、娛樂及其他支出；其中購物支出以花費在「加工農特產」之金額最高。

▲▼ 花蓮山度空間,花蓮旅遊,山度空間 。（圖／記者施怡妏攝）

▲造訪東部及離島的旅次較前年增多。（圖／記者施怡妏攝）

有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為5408元，無過夜當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1201元。而團體旅遊的平均每人每次平均旅遊支出為4107元，其中當日來回的每人每次平均旅遊支出為1585元，過夜者的每人每次平均旅遊支出為6402元。

在出國方面，17.2%的國人原有出國旅遊計畫，而有出國計畫者當中，有75.5%因新冠肺炎疫情影響而「取消出國」，17.9%為「延後出國」，0.4%為提前回國，而6.2%則「未受影響照原計畫出國」，去年第四季完全沒有意願出國的比率最顯著。

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