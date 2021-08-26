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台東成立節能策略聯盟　訂房說出「通關密語」享優惠

▲台東宣示投入節電的決心，成立「在地節能策略聯盟」。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東宣示投入節電的決心，成立「在地節能策略聯盟」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為宣示投入節電的決心，台東縣政府於24日下午於台東原創基地舉辦「在地節能策略聯盟」成立大會，並推出住宿優惠方案，說出通關密語「省電節能，你我都能！」即可享有周日至周五現場售價減2百元優惠，另外「在地節能策略聯盟」成員則享有特約價。

縣府秘書長盧協昌在成立大會表示，去年縣府成立東台灣第一處綠能推動辦公室，擔任民眾與廠商申請綠能業務的單一窗口，同年九月與經濟部能源局共同成立再生能源工作小組，研擬台東推動再生能源的相關計畫及策略，由縣府作為發起人，偕同各界在地成員成立「在地節能策略聯盟」，為加強家戶節能減碳意識及能力，特別邀請NGO團體「財團法人成大研究發展基金會」提供台東縣民居家能源診斷服務，協助民眾找出家中用電問題並改善，落實節能生活新理念。

▲台東宣示投入節電的決心，成立「在地節能策略聯盟」。（圖／台東縣政府提供，下同）

旅客電話訂房向住宿櫃檯說出通關密語，即可享有周日至周五現場售價減2百元優惠。

財經處指出，受疫情影響，民眾在家時間變長，對生活家電類的需求也比往年更高，透過居家能源診斷鼓勵民眾汰換老舊電器。深耕在地38年電器通路商，也特別提供聯盟專屬優惠機種給縣民選擇，除減輕民眾經濟負擔外，更能擴大節能效益。

▲台東宣示投入節電的決心，成立「在地節能策略聯盟」。（圖／台東縣政府提供，下同）

近年來台東致力推展國際觀光產業，位於市區的旅宿業者，為落實環保節能行動，除採用省電燈具的設備外，也提供旅客環保住宿方案，鼓勵房客減少使用一次性備品，9月12日起電話訂房告知想使用環保專案或是向住宿櫃檯說出通關密語「省電節能，你我都能！」即可享有周日至周五現場售價減2百元優惠，另外「在地節能策略聯盟」成員則享有特約價，一起為節能減碳盡一份心力。

除每年提供的部落集會所（點）與寺廟教堂節能補助外，財經處進一步說明，今年特別提供旅館、民宿業者節能設備補助，大潤發與家樂福家電課承諾若未來相關補助汰換可協助宣傳。

聯盟正式成立，未來亦可擔任業界與政府單位溝通橋樑，有助於產、官、學界合作，帶動節電新風潮，為台東的環境永續盡一份心力！

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