新北三峽家庭群聚「長女在北市足跡曝光」　搭捷運到小巨蛋、府中站





▲台北市公布新北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市29日爆出三峽家庭群聚1人傳9人案例，以及30日公布一起感染源尚待釐清的案16095個案；台北市政府衛生局31日公布其確診者在台北市足跡，只見都只有搭乘台北捷運往返，目前北捷已完成清消。

台北市衛生局31日公布新北市個案（案16078、案16095）足跡，案16078為新北市三峽家庭群聚案中的長女，Ct值為32，屬於家戶感染；而案16095也是新北市個案，感染源尚待釐清，目前搭乘過的捷運已完成清消。

不過，台北市衛生局僅只公布2個案在台北捷運足跡，並未將新北市政府30日就公布的案16095足跡，包括台灣科學教育館、西門萬年商業大樓、雜誌瘋書店、誠品生活武昌店納入。

面對台北市政府足跡公布速度慢，且比其他縣市還要少，台北市副市長黃珊珊30日曾解釋，中央有規定足跡公布規範，包括不公開隱私場所、原則公開大眾運輸，但若引起恐慌就例外不公開、有實聯制不公開、沒有實聯制場地可考慮公開，但得斟酌風險因素，例如是否在可傳染期（發病前3天）、確診者停留時間、是否戴口罩、有無適當防護（與他人在2公尺內面對面超過15分鐘以上）等，上述風險因素就會考慮公開。

▼新北市政府30日公布案16095足跡。（圖／新北市府提供）

▼三峽家庭群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）