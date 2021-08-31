三峽群聚個案足跡無意義！前台大醫提「2疫調新思維」揪隱形傳染鏈

▲新北三峽日前新增11例本土個案為家庭群聚。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

新北市29日新增11例本土案例為三峽家庭群聚1人傳9人，對此，新北市長侯友宜表示，10位個案都有做血清抗體檢驗，且呈顯陽性，研判感染時間都超過1、2個月，幾乎已無傳染力。不過，這樣的情況該如何進行疫調，台大前感染科醫師林氏璧建議，重點應放在1、2個月前其公司可能的接觸者，找出隱形傳染鏈後，將之阻斷。

新北市29日新增的11例本土案例，三峽家庭群聚1人傳9人，板橋大遠百1名櫃姐確診。侯友宜表示，會繼續採取擴大匡列、採檢，同時啟動社區篩檢，目前篩了2327位民眾；但他也坦言，由於Ct值超過30，代表已經有一段時間，感染源頭難追查。

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林氏璧認為，這幾個個案為無症狀的確診者，且感染超過1個月以上，幾乎沒有傳染力，因此疫調方面也必須以不同的思考模式進行。首先，無症狀感染者因不知發病日，因此預設其確診日為發病日，往前3天當作是他可傳染期公布足跡。「但這足跡很沒意義」，他說明，因為這些人的感染應該發生在1、2個月甚至更久之前，可傳染的12天早就過了，且也確定三峽一家人已經全部都測到抗體，就如同去年俄羅斯芭雷舞團一般，應該都是病程後期的陰陽人，早已沒有傳染力。

林氏璧提到，應對這樣的陰陽舊個案，應有一整套SOP，比如：再測一次Ct值還是很高，或驗出抗體確認應是感染後期陰陰陽陽的舊案之後，就不需要隔離。他強調，疫調的重點可能也不一樣，像是要關注的部分應是1、2個月前，其公司可能接觸者，繼續去抓有無隱形傳染鏈，發現後將之阻斷。