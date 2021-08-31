黃珊珊喊話「快替大學師生打疫苗」　憂文大宿舍群聚感染重演

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市中小學即將於9月1日開學，而各所大學也預計在9月中旬開學，使台北市副市長蔡炳坤日前坦言，由於大學選課自由、教室不特定等，且18歲至20歲的大學生尚未接種疫苗，讓台北市政府較憂心。台北市副市長黃珊珊31日也指出，大學開學才是大挑戰，最擔心的就是大學宿舍，想起過去發生的文化大學宿舍確診案，讓她特別焦慮。

「大學開學才是大挑戰！」黃珊珊31日一早於臉書指出，她30日拜訪台北商業大學校長，主要是想了解大學開學後的防疫計畫，中央現在提出的規範大多為中小學的規定，但現在有些大學教職員並沒有全面打疫苗，大學生也沒打疫苗，而大學教室動輒上百人，餐廳用餐也很難像中小學做到完全用隔板。

黃珊珊表示，台北市大學特別多，最令人擔心的就是大學宿舍，這種群聚生活方式，加上之前又發生文化大學宿舍確診案，「我也特別焦慮！」

黃珊珊提到，有看到台大呼籲中央儘速幫大學師生打疫苗，其實最近的確診個案，年輕人移動力真的很強，中小學生與老人家反而移動的不多，所以大學生回到學校後群聚上課，防疫工作和疫苗就顯得更加重要。

最後，黃珊珊透露，台北市政府31日要討論大學開學後的防疫指引，也希望中央盡快定出進一步的規定，「大學老師與員工及大學生的疫苗，也應該加加油了！」並於文末hashtag「開學日大考驗」、「大學生活動多要更注意」、「盡快打疫苗」。