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小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲明年就要開學了！（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明天（9月1日）就是開學第一天了，不過目前12歲以下孩童還不能接種疫苗，讓不少爸媽相當擔心。美女營養師高敏敏就在臉書粉專分享防疫的10個小撇步，讓家長們一起保護孩子的健康，「也要提醒大家，即便有注射疫苗也不要因此而疏忽囉！」

高敏敏在臉書粉專上表示，許多大人最擔心的就是小朋友還無法接種疫苗，所以她就貼心整理了10個防疫措施。

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1.營養均衡很重要，避免加工食品與零食，容易養成發炎體質，也會增加身體氧化壓力

2.每日盡可能活動+運動

3.水分補充要足夠，促進身體代謝

4.餐具獨立不共用

5.時刻注意手部清潔，不吃手、抓食物

6.曬太陽增加保護力

7.保持居家通風與整潔

8.確保睡眠充足、品質佳
（盡量少熬夜，會影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力）

9.定期消毒孩子的玩具、物品

10.大人回家後，馬上換掉外出服、保持清潔再和孩子接觸

▲▼十大保護措施。（圖／高敏敏授權引用）

▲十大保護措施。（圖／高敏敏授權引用）

在營養均衡的部分，高敏敏還建議，可以多吃蔬果，補充維生素、礦物質、植化素來幫助身體抗發炎，另外也可以吃優格、優酪乳、益生菌等，維持腸道菌向，提升防護力。

高敏敏也強調，不只孩童，防疫人人有責、不分年齡，大家都要好好做好保護措施，「即便有注射疫苗也不要因此而疏忽囉！」

本文經「高敏敏 營養師」授權引用

►簡單一招，讓拖地不費力

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