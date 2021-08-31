才拍影片沉重道別　20歲女YouTuber喀布爾機場炸死！最後身影瘋傳

▲ 薩德琪生前最後影片。（圖／翻攝自YouTube／Afghan Insider）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班佔領阿富汗，喀布爾國際機場先前湧入大量逃難民眾，激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日發動恐攻，造成逾170人喪命，年僅20歲的YouTuber薩德琪（Najma Sadeqi）也是其中之一。她不久前才上傳一段8分鐘的道別影片，沒想到卻成為最後身影，悲痛的網友紛紛湧入哀悼。

CNN報導，薩德琪就讀喀布爾一所新聞學院，經常分享自己烹飪、和朋友一起探索喀布爾的影片，通常穿著鮮豔的服飾，播放輕快的音樂，但她生前最後一段影片的氣氛卻截然不同。

「阿富汗內幕」（Afghan Insider）YouTube頻道累積超過2400萬觀看數，每周都會分享年輕創作者的生活。薩德琪最近加入「阿富汗內幕」，最後身影在19日透過此一頻道公開，也就是喀布爾落入塔利班控制的4天後。

畫面中薩德琪穿著一身黑色服飾，表情難掩沮喪，坐在床上對著鏡頭說道，「因為我不被允許工作，也不能出門，我們不得不錄下最後一段影片，以此向大家道別。」她工作是為了賺錢，以求負擔日常開銷和學費，但在塔利班掌權後，大多數家庭每天連溫飽都有困難。

薩德琪表示，她怕得連走到街上都不敢，並請求觀眾為她祈禱，「喀布爾的生活變得非常艱難，尤其是對那些曾經自由快樂的人。我希望這只是一場惡夢，希望有一天能醒來，但我知道這不可能。這就是現實，我們完了」，錄製過程中多次短暫停頓，忍住哽咽。

影片公開約一周後，薩德琪便在喀布爾機場外的自殺炸彈襲擊下身亡，友人阿夫沙爾（Rohina Afshar）證實她的死訊。阿夫沙爾也是一名YouTuber，過去經常和薩德琪一起拍影片，並向CNN說明，自己是家中是唯一經濟來源，靠著當YouTuber賺的錢支撐家庭，現在卻失業了，不敢出門也沒有收入，不知未來該如何生存。

▲ 喀布爾機場26日恐怖攻擊，民眾驚慌竄逃。（圖／翻攝自推特／@ZionWarrior6）

阿夫沙爾也提到，過去曾在媒體業工作，加上身為YouTuber，許多人都認得她的長相，「我一直聽到有傳聞說，有特定組織鎖定像我一樣曾為媒體工作的女孩，對她們下手」，令她非常恐懼，生活在短短幾天內完全改變。

薩德琪的死也令其他YouTuber感到恐慌，另一頻道一名20歲出頭的女性YouTuber便向CNN表示，「昨天是她，也許明天就輪到我，隔天又是另一個女孩。」

▲ 喀布爾街上有許多塔利班戰士巡邏，許多女性都不敢出門。（圖／達志影像／美聯社）

YouTube近年來在阿富汗成為一個重要平台，展現這個國家仍在萌芽的民主，也為薩德琪、阿夫沙爾等有抱負的年輕人提供舞台。「阿富汗內幕」員工塞迪奇（Khawja Samiullah Sediqi）向CNN表示，過去幾年來有幾十名阿富汗年輕人開始使用YouTube，不僅為了謀生，也證明阿富汗過去20年來的進步，「但在過去幾周內，一切都變了。」

該頻道一名記者日前在喀布爾機場報導時遭人攻擊，令他們對於行使言論自由的權利感到害怕。塞迪奇指出，傳統媒體工作者受到雇主或其他保護記者的組織援助，但新媒體領域年輕創作者面臨的困境可能被國際社會忽視。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast