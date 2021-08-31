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美軍全面撤離阿富汗！數百公民被遺留當地　大批軍備來不及撤走

▲▼美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）宣布美軍的撤離行動已全面完成。（圖／路透）

▲美國中央司令部司令麥肯錫宣布，美軍的撤離行動已全面完成。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美東時間8月30日下午3點29分，美國最後一架C-17運輸機從喀布爾機場起飛，宣告美軍的撤離行動已全面完成。美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）承認，有部分美國人與阿富汗盟友被遺留在阿富汗，美軍也留下多架軍機、裝甲車和砲彈系統，不過這些軍備都已經過「非軍事化」處理，永遠無法再被使用。

綜合外媒報導，麥肯錫在記者會上宣布，隨著美國最後一架C-17飛離阿富汗，「美軍的撤離行動已全面完成，也結束了美國在阿富汗近20年的使命；我可以100%肯定，現在每個美國軍人都已離開阿富汗」。不過麥肯錫也承認，美軍並未將所有人都救出，有數百名美國公民和無數阿富汗盟友仍滯留當地。

▲▼美軍留在阿富汗的MRAP裝甲車。（圖／路透）

▲美軍來不及撤走所有軍備，只能將它們「非軍事化」，讓它們永遠無法再被使用。（圖／路透）

直到撤軍尾聲，美軍仍持續保持著特定軍備的運轉，以保護身在喀布爾機場的人員，因此在撤軍結束後，美軍還在喀布爾機場留下了70輛MRAP抗地雷裝甲輪車、27輛悍馬車、73架軍機和用於攔截「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）火箭炮的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM）。

麥肯錫解釋，「分解這些軍備的過程非常複雜，也需要花上很長的時間，因此我們選擇將它們『非軍事化』，讓它們永遠無法被使用，因為我認為，保護我們的軍隊比帶回軍備更重要。」

▲▼阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）。（圖／路透）

▲阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德，在龐吉夏河谷組成「北方聯盟」，勢要反抗塔利班。（圖／路透）

在美軍撤退的同時，以已故反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）為首的反塔利班勢力，依舊表示將全力反抗塔利班。他們組成「北方聯盟」（Nothern Alliance）起義部隊，退守喀布爾北部的戰略要塞龐吉夏河谷（Panjshir Valley），打算以此為基地進行反擊塔利班的行動。不過塔利班此前曾聲稱，他們已派出數百名戰士包圍龐吉夏河谷，打算圍捕「北方聯盟」。

►最後一班軍機飛離！　美宣告撤軍阿富汗完成
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