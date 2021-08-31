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塔利班爽佔空城「舉槍大合照」　嗆美國失敗：給其他入侵者的教訓

▲▼塔利班佔領喀布爾的英國警察訓練總部。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 塔利班佔領喀布爾的英國警察訓練總部。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，美國最後一架撤離班機30日晚間飛離喀布爾，各國駐阿富汗機構人去樓空，全都落入塔利班手中。一群塔利班戰士日前進入西方國家盟軍位於喀布爾的訓練設施，在空蕩蕩的建築內舉槍留下合照，展現他們的勝利，令人不寒而慄。

《太陽報》31日報導，這張照片攝於喀布爾的英國警察訓練總部。西方盟國人員離開後，一名塔利班指揮官率領他的士兵，舉槍在長桌前拍下合照。長桌上還留著一頂英國警察頭盔及美國州騎警帽，是過去英國及美國訓練員送給受訓學員的禮物。

根據《法新社》，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）31日在最後一批美軍撤離後宣稱，美國的失敗「給其他入侵者及我們的後代一個很大的教訓，也給全世界上了一課。恭喜阿富汗人，勝利屬於我們所有人」，也表示希望與美國及世界建立良好外交關係。

《太陽報》記者直擊，過去十天內有數十名來自阿富汗各地的塔利班戰士聚集在喀布爾，其中部分擁有巴基斯坦的手機門號，突顯邊境管制的鬆散。部分戰士說著一口流利的阿拉伯文，部分曾在西方資助的阿富汗學校學習，會說一些英文。

努魯拉（Noorullah）是一名手下僅有25名戰士的低階指揮官，曾在喀布爾學習阿拉伯文學。他說明，「人們說我們是從山裡來的，但現在不一樣了。」

20歲的馬里克塞（Shahazada Malikzai）十幾歲便成為塔利班，目前在一所私立大學學習經濟學。自他有記憶以來，外國軍隊一直佔領他的國家，曾目睹他們的暴行，因而決定加入塔利班，「他們（西方軍隊）來的時候，我們還是孩子，不知道他們為什麼在這。但他們闖進房子，殺害我們的家人。」

馬里克塞提到，他有個叔叔長住美國加州，在那裡擔任保安人員，還有一名兄弟，在前政府垮台以前都在軍隊服役，「我們當然擔心會殺死對方。」

塔利班承諾，將原諒過去的敵人，赦免阿富汗前政府的士兵與警察。但《太陽報》指出，喀布爾國際機場的逃難潮證明，人們並不相信塔利班，近2周內時間內已有超過12.5萬難民從阿富汗撤離。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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