美國結束20年阿富汗戰爭　拜登將發表全國談話

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國結束長達20年的阿富汗戰爭，依據30日最新聲明，總統拜登將於當地31日下午發表全國演說。然而依據最新民調，支持拜登撤軍處理方式的美國人不到40%，且多達四分之三的人希望美軍繼續留在阿富汗。

綜合CNN、路透等外媒報導，拜登將於美國時間31日下午1時30分發表全國演說，主講美國結束20年阿富汗戰爭。拜登30日晚間發表聲明表示，感謝在阿富汗的最後一批美國軍人，按照計畫執行危險的撤離行動。

「在過去17天當中，我軍執行美國史上最大規模的空運行動」，拜登說，撤離人數超過12萬人，包括美國公民、盟國公民以及美國在阿富汗的盟友，「士兵們以無與倫比的勇氣、專業精神及決心做到這一點，現在，我們在阿富汗20年的軍事行動就此結束。」

然而依據路透社／易普索集團（Reuters/Ipsos）30日公布的最新民調，贊成拜登阿富汗撤軍處理方式的美國人只有38%，不贊成的人高達51%，且有四分之三的人希望美軍能繼續留在阿富汗，直到所有美國公民撤離為止，只有13%的人認為美軍應該即刻撤離。

這份民調在8月27至30日針對1003人進行全美調查。結果顯示，有20%成年受訪者認為，拜登最應該對阿富汗戰爭的現況負起責任，有42%的人不認同拜登政府對美國在阿富汗盟友的重新安置方式。此外，有10%的人指責前總統小布希（George W. Bush）在20年前下令揮軍，9%的人認為前總統川普（Donald Trump）去年與塔利班協商迅速撤軍。

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