苦等美國撤離！塔利班秒衝機庫「研究美軍戰機」　步槍軍裝全拿光

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
記者葉睿涵／綜合報導
美軍全面撤離阿富汗後，留下了多架軍機、裝甲車和砲彈系統。儘管這些軍備都已無法再被使用，但有記者拍到，一群塔利班武裝分子在美軍離開後，立刻衝入喀布爾機場的機庫，檢視美軍遺留下來的軍備。
《洛杉磯時報》記者布洛斯（Nabih Bulos）在美軍撤離阿富汗後，隨著塔利班來到美軍位於喀布爾機場的機庫，只見燈火通明的機庫內赫然停放著4架直升軍機，四處也散落著疑為物資的東西。數名手持步槍的塔利班男子在進入機庫後，就直接跑向其中一架直升軍機，並作勢要登上軍機。
The Taliban fighters celebrated their victory by raising their gloved fists and American weapons in the air, chanting "Takbir" and "Zendabar."— Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 31, 2021
20 years of American occupation in Afghanistan reached the end of a chapter. https://t.co/BmS2T6rAI7 pic.twitter.com/wSEMDWR0ro
《洛杉磯時報》攝影記者任志強也在其個人推特po出美軍撤離後的照片表示，在美國最後一班軍機飛離阿富汗後，塔利班武裝分子衝進了喀布爾機場，揮舞著美國留下的武器、設備和軍裝，這些戰士們通宵都在用炮火和歌聲慶祝勝利。
美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）在31日的記者會上承認，由於美軍直到撤軍尾聲，仍持續維持特定軍備的運轉，以保護身在喀布爾機場的人員，因此在撤軍結束後，美軍還在喀布爾機場留下了70輛MRAP抗地雷裝甲輪車、27輛悍馬車、73架軍機和反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM）。
▲美軍撤離後，塔利班武裝分子守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）
麥肯錫解釋，「分解這些軍備的過程非常複雜，也需要花上很長的時間，因此我們選擇將它們『非軍事化』，讓它們永遠無法被使用，因為我認為，保護我們的軍隊比帶回軍備更重要。」
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