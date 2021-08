苦等美國撤離！塔利班秒衝機庫「研究美軍戰機」　步槍軍裝全拿光

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan . pic.twitter.com/flJx0cLf0p

記者葉睿涵/綜合報導

美軍全面撤離阿富汗後,留下了多架軍機、裝甲車和砲彈系統。儘管這些軍備都已無法再被使用,但有記者拍到,一群塔利班武裝分子在美軍離開後,立刻衝入喀布爾機場的機庫,檢視美軍遺留下來的軍備。

《洛杉磯時報》記者布洛斯(Nabih Bulos)在美軍撤離阿富汗後,隨著塔利班來到美軍位於喀布爾機場的機庫,只見燈火通明的機庫內赫然停放著4架直升軍機,四處也散落著疑為物資的東西。數名手持步槍的塔利班男子在進入機庫後,就直接跑向其中一架直升軍機,並作勢要登上軍機。

The Taliban fighters celebrated their victory by raising their gloved fists and American weapons in the air, chanting "Takbir" and "Zendabar."



20 years of American occupation in Afghanistan reached the end of a chapter. https://t.co/BmS2T6rAI7 pic.twitter.com/wSEMDWR0ro