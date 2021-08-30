加強移工非洲豬瘟資訊宣導　守護國人健康

▲台南市勞工局會同移民署、農委會、台南市衛生局，至台南火車站周遭店家加強稽查及宣導非洲豬瘟，守護大家的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄岡山一處工廠移工宿舍，查出有非洲豬瘟病毒肉品，台南市長黃偉哲要求勞工局針對移工加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，勞工局除至事業單位、移工宿舍發放多國語言非洲豬瘟防堵海報外，30日會同移民署台南市專勤隊、農委會動植物防檢局、衛生局等單位至台南火車站周遭店家加強稽查及宣導，守護大家的健康。

黃偉哲市長29日宣布將從8月30起受理民眾檢舉，如發現走私或夾帶豬肉或相關製品，將提供檢舉者獎金5000元（非洲豬瘟檢舉通報專線：06-6323039）；黃市長進一步說明，目前許多發現非洲豬瘟病毒的案例是來自雜貨店的豬肉製品，大多是被人夾帶或是透過空運、貨運行夾帶入境，為了擴大防治開放民眾檢舉，只要確定查獲走私或夾帶豬肉相關製品具體事證，就頒發5000元檢舉獎金，也呼籲店家業者不要銷售來路不明的肉品，共同守護防疫成果。

此外，防範非洲豬瘟的另一項重要措施是暫停使用廚餘養豬，勞工局也協助將相關資訊翻譯成越南文，提醒在台南的新住民及移工，1、不要將來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉丟入廚餘桶、2、如發現路邊有擺設廚餘桶，請通報環保局移除、3、如發現疑似違法使用廚餘的養豬場，請通報環保局。通報專線0800-066666。

勞工局王局長鑫基表示，將持續透過各項多元管道向移工伙伴宣導相關非洲豬瘟防堵資訊，提醒移工伙伴不要自國外網購肉類產品寄臺台、不要網購產地不明的肉製品，除了製作多國語言圖卡，透過仲介等line群組逾2500人等加強宣導外，亦製作宣導海報，透過移工業務查察至工廠、移工宿舍等加強宣導，相關非洲豬瘟防堵多國語言文宣亦放在勞工局局網供民眾下載使用，呼籲國人及移工，共同防堵非洲豬瘟，一起守護大家的健康。

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