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屏東放大絕「禁收外縣市廚餘」　高雄有110噸量卡關送不了

▲▼高雄市查獲路竹區違法使用廚餘的養豬場，廚餘已由環保局清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲外縣市廚餘即起禁入屏東。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應非洲豬瘟病毒來襲，屏東縣政府環保局29日宣布，為降低後端廚餘處理量能負荷，外縣市廚餘自30日起禁入屏東縣。對此，高雄市環保局表示，包含原本送去屏東縣的豬場、本市餐廳業者所產生的廚餘量，合計大約110公噸左右，後續會送至小港區南區資源回收廠或是焚化廠。

屏東縣廚餘緊急應變處理採堆肥及焚化處理併用，過去調查屏東縣每日廚餘養豬量約為290-300公噸，但外縣市廚餘量高達250-260公噸（約87%），本縣廚餘量僅約40公噸。為降低後端廚餘處理量能負荷，屏東縣自8月30日起外縣市廚餘一律禁止進入屏東縣境內。

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▲▼高雄市查獲路竹區違法使用廚餘的養豬場，廚餘已由環保局清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲外縣市廚餘即起禁入屏東。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市環保局科長曾啟清表示，禁止廚餘養豬後，包含原本送去屏東縣的豬場、本市餐廳業者所產生的廚餘量，合計大約110公噸左右。現在處理方式是請相關業者，將廚餘送至本市小港區南區資源回收廠，進行前處理，如脫水、瀝乾等。

廚餘後續會做包含堆肥、高速發酵試車的運用，如果處理量能還不足，就送去焚化廠焚化，以有效抑制非洲豬瘟病毒的散佈。

環保局表示，廚餘部分，周一至周日上午7點到下午6點，都可以進南區資源回收廠，由環保局免費處理。

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