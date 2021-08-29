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台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市疫情63天+0，市長黃偉哲說全國2天+0後，29日新增13例確診，開學前最後一個周末，可能爆發出遊潮，這令人擔心，大家出遊後失去警覺性，可能南來北往的疫情傳播可能會發生，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，要顧得了人，也要顧得了我們的畜牧業，非洲豬瘟的，感覺起來這個感染好像有遍地開花的樣子，那這些絕大多數都是豬肉製品，那很多都發生在一些雜貨店裡面，這些豬肉製品，那看起來很清楚的就是被人夾帶進來的，或者是透過空運，或透過貨運行這樣子夾帶進來，結果好幾件都已經出現裡面是非洲豬瘟病毒陽性的檢體，包括一件在台南市，市府也要擴大防治非洲豬瘟的擴散。

黃偉哲說，那雖然目前為止，養豬場都還沒有被侵入，但是誠如農委會陳主委所說的，疫情已經到家門口了，所以大家務必非常小心，那養豬戶呢建議不要再讓其他人進來參觀，自己本身養豬場員工、家人出入的時候也特別小心，另一個重要的措施就是不要再使用廚餘養豬，我剛剛提到了、我之前也提到，如果像那個帶有外國越南豬肉或外國豬肉的月餅，吃到一半丟進廚餘桶，廚餘桶再餵豬吃，那豬就感染了，這非常非常的危險，所以這個時候農委會說，從9/1-9/30停止使用廚餘養豬，但台南超前部署，8月28日起就暫停用廚餘餵豬。

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局路之許以霖，COVID-19公費疫苗預約平台29日上午10時起開放第7期預約接種AZ疫苗，請7月19日前意願登記AZ疫苗，且尚未接種第一劑之29歲（含）以上、18歲以上第9類對象進行預約；預約期程至8月31日中午12時止，接種期程預計為9月3日至9月10日，並視疫苗供應情形調整接種場次。

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公費疫苗預約平台也將BNT疫苗納入意願登記選項，並於28日下午2時重啟意願登記，籲請18歲以上市民至平台登記意願；符合第7期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，則須於8月31日下午4時後始可加選。台南市自8月23日展開高端疫苗接種作業起，截至28日共計接種72920人；台南市共接種801868劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率38.7％；第二劑涵蓋率4.3％；劑次涵蓋率42.9％。

▲台南市長黃偉哲說，一旦發現自己或周邊親友，身體有不適的、疑似感冒呼吸道症狀的，趕快去快篩，如萬一快篩是陽性，就趕快去做PCR確認篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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