台南「越南月餅」驗出非洲豬瘟　溯源又追出53塊「都空運直送」

▲彰化專勤隊溯源查獲53塊越南月餅 ，送驗確認有非洲豬瘟病毒。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

空運成防疫破口？移民署日前在台南麻豆查扣3塊越南月餅驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，彰化專勤隊透過網路偵蒐，查獲新住民陳姓女子販售疑似走私月餅共53塊，總計11.66公斤，這些竟全數從越南空運直送台灣，除依法送辦外，也將加強查緝，杜絕病毒在國內擴散。

國內出現首宗越南走私豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒後，移民署各縣市專勤隊立刻會同檢警、衛生、動保、防檢等單位全面清查來源不明豬肉及走私豬肉製品。

日前台南麻豆查扣到3塊含有非洲豬瘟病毒的越南月餅，彰化專勤隊循線追查上游，透過新住民二代的移民官網路偵蒐，果然發現陳姓女新住民疑似販售越南月餅，透過臉書註明「支援在家為河內的顧客取貨」。25日前往搜索，當場查扣53塊越南月餅，每個月餅重約220克，共11.66公斤。

陳女供稱，這批月餅是透過空運，從越南直接寄送來台灣。

彰化專勤隊隊長黃奕崗表示，該批月餅遭查扣後也送交3塊送交農委會動植物防疫檢疫局檢驗，28日確認非洲豬瘟陽性反應。為保護國人健康及養豬產業，將持續往上溯源查緝。為守護台灣豬，會加強透過新住民網絡宣導非洲豬瘟防疫資訊，並持續配合聯合稽查小組追查非洲豬瘟肉品流向。

他也再次呼籲縣內商家，切勿使用或販售來源不明肉品，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例第 41 條規定，最高處 7 年以下有期徒刑，併科罰金 300 萬元以下罰金，民眾勿以身試法。

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