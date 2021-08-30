外縣市廚餘9月禁入屏東縣　全力防堵非洲豬瘟

▲外縣市廚餘9月禁入屏東縣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應非洲豬瘟病毒來襲，屏東縣政府環保局召開「屏東縣因應非洲豬瘟廚餘去化及管理研商會議」，攜手屏東縣各鄉鎮市清潔隊、養豬業者、廚餘清除業者防堵非洲豬瘟，共同守護屏東養豬產業。

屏東縣廚餘緊急應變處理採堆肥及焚化處理併用，過去調查縣內每日廚餘養豬量約為290-300公噸，其中外縣市廚餘量高達250-260公噸(約87%)，縣內廚餘量僅約40公噸。

為降低本縣後端廚餘處理量能負荷，屏東縣自8月30日起外縣市廚餘一律禁止進入屏東縣境內，屏東縣緊急清運處理廚餘規劃(9月)如下:

1. 鄰近枋寮掩埋場之鄉鎮(東港、新埤、南州、枋寮、佳冬、林邊)及屏東市共計7個鄉鎮(市),收集後之廚餘送往枋寮掩埋場，由今年7月甫完工之廚餘堆肥廠處理，日處理量約24公噸。

2、 里港、高樹、九如、鹽埔、萬丹、麟洛、內埔、新園、竹田、萬巒、潮州、三地門、瑪家、霧台、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州、崁頂、枋山、車城，23鄉鎮之廚餘瀝乾後送往崁頂焚化廠處理。

3.長治、恆春、琉球3個鄉鎮，收集後之廚餘送往各自所屬堆肥場處理。



為徹底解決疫情期間垃圾量暴增處理問題，環保局及各鄉鎮市公所會嚴格執行垃圾破袋檢查及焚化廠落地檢查，呼籲民眾勿將資源回收物投入垃圾車，也請民眾、餐飲業者落實惜食、減量、剩食打包。若有廚餘，也要瀝乾水分再丟到廚餘桶。在防堵非洲豬瘟疫情期間，如有來路不明的肉製品，請民眾務必包好丟入垃圾車，不要投入廚餘桶，以免出現防疫破口。廚餘清運相關問題可致電屏東縣政府環保局08-7351911#601~619。

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