強力防範非洲豬瘟　黃偉哲祭出檢舉獎金5000元

▲為保護台南養豬產業，防範非洲豬瘟，台南市長黃偉哲宣布，如發現走私或夾帶豬肉或相關製品，將提供檢舉者獎金5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保護台南養豬產業，防範非洲豬瘟，台南市長黃偉哲29日宣布將從8月30日起受理民眾檢舉，如發現走私或夾帶豬肉或相關製品，將提供檢舉者獎金5000元，也呼籲店家業者不要銷售來路不明的肉品，共同守護防疫成果，非洲豬瘟檢舉通報專線：06-6323039。

黃偉哲表示，目前許多發現非洲豬瘟病毒的案例是來自雜貨店的豬肉製品，大多是被人夾帶或是透過空運或貨運行夾帶入境。目前台南市也發現一件類似案例。為了擴大防治，市府開放民眾檢舉，只要確定查獲走私或夾帶豬肉相關製品具體事證，就頒發5千元檢舉獎金。

此外，防範非洲豬瘟的另一項重要措施是暫停使用廚餘養豬。台南市28日就開始禁止廚餘養豬，請養豬業者配合，另外也提醒養豬戶近期強化管制人員出入，養豬場員工及家人也請特別注意，以防人員夾帶病毒傳染。

黃偉哲呼籲，雖然國內養豬場尚無發現感染案例，但從全國陸續檢測出帶有病毒的檢體來看，非洲豬瘟疫情可說已經到家門口了。呼籲全體民眾千萬不可夾帶含有國外豬肉製品的月餅或其他食品、食材，以截斷非洲豬瘟傳播管道。

「佳德鳳梨酥禮盒」