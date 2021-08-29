▲一把琴點亮新生命！扶輪社捐11把小提琴給貢寮澳底國小。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

一把琴點亮新生命！由國際扶輪3490地區扶輪公益網媒合捐贈11把二手兒童小提琴給偏鄉貢寮澳底國小，讓新成立的課後社團每一位學生都有小提琴可以學習，培養偏鄉資源匱乏的孩子們音樂素養。國際扶輪3490地區總監黃文龍表示，只要社會有需要，扶輪社竭盡所能匯集社友職業及社會資源，發揮眾志成城的熱忱。

「學音樂的孩子不會變壞，投資孩子們教育是最好的社會公益」國際扶輪3490地區總監黃文龍表示，這次的捐贈雖然是二手的小提琴，能找到剛好符合學校要的規格和孩子們手臂的長短都非常不容易，不過國際扶輪今年的社會服務主題以服務改善人生，不論都市還是偏鄉，只要社會有需要，扶輪社竭盡所能匯集社友職業及社會資源，發揮眾志成城的熱忱，將這次的小提琴捐贈媒合完成。

▲國際扶輪今年的社會服務主題以「服務改善人生」。

台灣愛樂種子協會理事長謝淑莉表示，這次透過扶輪公益網的媒合，找到位在東北角新北市貢寮區澳底國小需要這11把小提琴，我們剛好有一批狀況都相當不錯，藉由這次捐贈活動，將這批小提琴送給澳底國小新成立的社團，讓孩子們學習。

謝淑莉說，愛樂種子公益提琴課程從2016年就正式啟動，相信音樂會帶來生命改變的契機，提供師資與樂器，深入都市邊緣及偏遠地區長期教學，透過音樂為媒介，在不同的角落，寫下關於愛與音符的樂章，所以未來學校在資源上有任何需要協會都可以繼續協助，讓孩子們可以無憂無慮的學習小提琴音樂。

▲扶輪社藉此次捐贈活動，將這批小提琴送給澳底國小，讓孩子們學習。

促成這次捐贈的國際扶輪3490地區扶輪公益網主委江基清表示，扶輪公益網是一個結合扶輪社友及民間各方的資源，將自己新的或是二手狀況良好的各種物品，只要各地有需要的弱勢團體或個人都可以上網媒合，將你的舊愛變成別人的新歡，讓資源循環再分享，因此這次媒合就是澳底國小有這個需要，透過新北瑞芳扶輪社社長李正勛向扶輪公益網申請，扶輪公益網媒合找到台灣愛樂種子協會一起完成這次的義舉。

「我們不是要培養音樂家，但我們一定要讓偏遠的孩子也可以跟都市的孩子一樣可以接受音樂的薰陶培養」澳底國小校長黃家裕表示感謝這次的捐贈，可以讓相對資源較為匱乏的偏遠學生，可以有機會接觸到小提琴的學習，不只可以讓培養孩子有音樂素質，還可以陶冶孩子藝術特質，啟發他們不同學習的方向，有助於孩子們的多元學習以及成長。

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