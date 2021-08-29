新北農業局推小農電舖直銷站　八里歷屆冠軍文旦柚一次購

▲新北推小農電舖直銷站，八里歷屆冠軍文旦柚一次購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年八里農會與農業局從9月4日至12日於板橋農會前廣場舉辦新北市文旦柚展售會，搭配中央振興方案，於現場消費滿500元將送100元的柚香券。而農會配合柚香券推出更殺優惠，現場消費滿千將贈送文旦柚5斤禮盒1箱和防疫小禮物，屆時可到現場選購高品質新北文旦。如果無法到場可到「小農電舖直銷站」上訂購，享120元折抵優惠，數量有限請把握機會。

獲得第29屆八里區文旦柚王的李炳輝，於5年前決定返鄉與年邁的父親一起栽種文旦柚。李炳輝表示，2015年遇到寒害使得柚子產量減少，開始思考要如何改變現況，不斷嘗試後，發現藉由蜜蜂進行授粉後，結果率增加，果實變更加強健，也因此開始了養蜂之路，並創立小農品牌「柚＆蜜」。現在果園年產量為2-3萬斤、種植面積1甲地。這5年來他積極參與農業局相關培訓課程，與農友進行專業知識交流，持續進行調整改良。

▲第29屆八里區文旦柚柚王李炳輝與父親李清長合影。

同樣返鄉接班父親的第28屆文旦柚冠軍張讚群，於12年前決定接下這個重擔，現在由他管理的面積為2甲地，年產量為3-4萬斤。由於從小跟在父親旁學習種植文旦柚，接手時很快的進入狀況，開始進行調整與改良，並將園區的250棵果樹進行編號，透過編號方便進行記錄與管理。

▲第28屆八里評鑑冠軍張讚群，自家果園面積2甲地，文旦柚年產量為3-4萬斤。

張讚群表示，由於果園位於海口迎風面，他在迎風口種植水黃皮、無患子等防風樹，防止強風破壞。從2009年開始接手父親的「紅秋觀光果園」，果園在張讚群的精心照料下，這12年來成為評鑑比賽的常勝軍。除了文旦柚，果園還有種植柑橘、柳丁、百香果等農產品，朝向多元化發展。

農業局表示，新北文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，而八里的文旦柚有優越的地理環境，所種植出來的水果飽含海水豐富的礦物質。文旦柚多種植在排水良好的山坡地，不容易積水，加上今年陽光格外充足，果肉更加香Q彈牙及甜美多汁。今年因應疫情，為了鼓勵民眾購買文旦柚，詳細訂購資訊可在「美味農業得來速」網頁查詢或洽「小農電舖直銷站」。

美麗最大的祕密

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