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快訊／三峽家庭群聚10例CT值30↑　板橋大遠百櫃姐感染源不明

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增13例本土案例，新北市11例、台北市2例；新北市11例中，有1例是昨天確診的板橋大遠百員工，另外三峽家庭群聚1人傳9人。新北市長侯友宜15時召開記者會，說明最新疫情進展。

侯友宜表示，三峽的感染源頭為案16072，近期因胃痛安排胃鏡檢查，8/27接受醫院檢查前採檢PCR陽性，CT值31，家戶感染1人傳9人，CT值大多大於30，傳染力非常低。

此外，侯友宜指出，除了三峽家庭群聚外，另一例為案16073，為板橋大遠百貨公司女性專櫃人員，因出現不舒服症狀，8/27至江翠篩檢站採檢，8/28 PCR陽性，CT值31，感染源疫調中。

▲▼新北防疫0829。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0829。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0829。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13例本土病例(其中9例為居家隔離期間陽性者)，為6例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、臺北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16067)，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

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